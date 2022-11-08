【意甲】拿玻里主場「大」作戰
2022年11月08日 14:00
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意甲周三凌晨上演焦點賽事，位列榜首嘅拿玻里主場迎戰安玻里。拿玻里開季13場聯賽狂轟32球，冠絕意甲，射手域陀奧森漢頻頻入波，有賴基華拉斯基利亞、施連斯基、馬里奧雷爾 不斷貢獻助攻，佢哋近3場聯賽主場入左10球，全開4球或以上、睇番安玻里今季面對幾支勁旅都輸波，明顯遇強即屈，似乎難擋拿玻里轟炸，呢場都係捧入球大穩陣。 ●臻贏特
直播表
周三 1:30am 意甲 拿玻里 對 安玻里
now 638
周三 1:30am 意甲 史柏斯亞 對 烏甸尼斯
now 639
周三 1:30am 德乙 柏達邦 對 比勒費爾德
OnTV東網
周三 2:00am 西甲 艾爾切 對 基羅納
now 632
周三 3:00am 西甲 畢爾包 對 華拉度列
now 633
周三 3:45am 意甲 克雷莫納 對 AC米蘭
now 638
周三 3:45am 英聯盃 般尼茅夫 對 愛華頓
有線601/661
周三 4:00am 英冠 屈福特 對 雷丁
有線604/664
周三 4:30am 西甲 奧沙辛拿 對 巴塞隆拿
now 632