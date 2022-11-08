巴塞專心西甲爭霸　快車恰奧沙辛拿

世盃決賽周臨近，西甲周中加開快車，今晚就有奧沙辛拿主場對巴塞隆拿，雙方實力有明顯距離，近4次交鋒，巴塞隆拿獲得3勝1和，合共轟入對手12球，3場勝仗都贏2球或以上，預料奧沙辛拿無力抵擋，直取讓球客勝。（Now 632周三凌晨4時30分直播）

巴塞隆拿喺歐聯出局後，爭標重心必定放喺西甲，每場都會全力爭勝。呢支傳統勁旅雖然歐聯成績差，但踢西甲水準仍然可靠，取得聯賽4連勝，即使近6場聯賽作客，都取得5勝1負，而且該場敗仗係不敵上季冠軍皇馬，今仗遇上弱隊奧沙辛拿，巴塞隆拿應該可以大勝一仗，為爭冠壯聲勢。

至於奧沙辛拿雖然今季成績唔錯，殺上前列位置，但其實落後巴塞隆拿11分，可見兩隊根本屬於唔同級數。睇番奧沙辛拿近4場聯賽取得3勝1和嘅對手，只係中下游球隊愛斯賓奴、華拉度列、切爾達、基羅納，成績有「水分」。今仗面對有羅拔利雲度夫斯基、奧士文尼迪比利等進攻猛將嘅巴塞隆拿，恐怕難以招架。

雙方近4次對賽，巴塞有2次大勝4比0，以及1次贏2比0，1次打和2比2，今仗好大機會再派蛋。