菁英盃　榜首大戰！港會火併冠忠南區

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「菁英盃」周三（9日）晚上演一場A組獨腳戲，港會於旺角大球場鬥冠忠南區。兩軍繼聯賽之後，今季第二度碰頭，南區想延續「菁英盃」全勝走勢，就要問過各項賽事已經6場不敗的港會，硬仗一觸即發。（on.cc東網周三晚上8時直播）

上場「菁英盃」反勝和富大埔的港會，今季再次與南區交鋒，主教練東尼咸美頓（Tony）稱讚對手實力強大，部份球員兼具天賦及經驗，要交出更佳表現才能匹敵：「之前聯賽同南區打和，球隊喺嗰場比賽好搏命，值得攞到分數，不過比賽係逐場計嘅，我哋要打得更好先可以追趕對手嘅質素。」Tony也對隊內U22球員給予正評，認為他們非常努力，因而逐漸有理想發揮。

翼鋒李小恆（Raphael）指擊敗大埔一役，令球員保持士氣高昂。對於球隊將再次硬撼冠忠南區，Raphael即向對手「笠高帽」，表示要踢出更高水準，才能為球隊作貢獻：「南區擁有出色嘅年輕球員，所以喺『菁英盃』都好有競爭力，加上佢哋嘅防守球員表現好好，所以我要提升水平，先可以為球隊帶來入球同助攻。」

南區去役以4比1大挫理文，踢出信心一戰，兼終止3場不勝頹勢，主教練鄭兆聰（Ricky）喜見球隊能夠及時反彈，並對球員比賽態度感滿意。早前聯賽交手，南區曾與港會互交白卷，Ricky承認當時球隊發揮欠佳，並指出今場如何破防，是南區首要解決的課題：「港會嘅踢法係令到好多球隊感到困難，我哋係需要搵到竅門，去製造更多機會。」陣容方面，鞠盈智和冼柏德仍有傷在身，今場上陣成疑。

今季南區有多名以速度見稱的球員，其中就包括首次被提拔至1隊的游卓峰。過往在青年軍曾擔任門將的「阿峰」，因爆發力出眾而改踢翼鋒，初登職業賽場的他，認為除了要提升基本功之外，也需要學習如何走位：「有啲走位喺踢青年聯賽係有用，去到港超就未必有效，教練都提醒我要踢得更蠱惑，唔好咁易畀對手估到。」

【兩軍預計正選陣容】

港會 451

門將：21馮朗軒

後衞：18積施利 88菲杜化 4杜國樑 20蕭嘉明

中場：31余毅行 8喜比特 27莫漢睿 16溫俊 19李小恆

前鋒：30福保羅

冠忠南區 433

門將：25伍瑋謙

後衞：22謝朗軒 4川瀨浩太 5杜度 26陳凱柏

中場：11佐佐木周 6基斯 8李嘉耀

前鋒：20游卓峰 18艾華 28陳傲軒