拜仁贏波代價大　文尼受傷或無緣世界盃

周三(9日)凌晨德甲，榜首拜仁慕尼黑主場以6比1大勝雲達不來梅，但亦付出沉重代價，前鋒沙迪奧文尼踢咗20分鐘，就受傷退下火線，距離今屆世界盃決賽周揭幕唔夠兩星期，令人擔心呢位30歲塞內加爾球星可能錯過呢項大賽。

拜仁慕尼黑今場開波6分鐘就由穆斯亞拿射入打開紀錄，但雲達不來梅好快憑安東尼真格建功扳平1比1，拜仁翼鋒基拿比博到12碼，近期頻頻入波嘅祖普莫亭主射，竟然被不來梅門將柏夫蘭卡撲出。

戰至20分鐘，拜仁再受打擊，沙迪奧文尼坐喺地下示意膝部受傷，經過軍醫治理後，都係無法繼續比賽，似乎傷勢唔輕。

沙迪奧文尼今夏由利物浦加盟拜仁後，上陣23場入11球，佢受傷固然削弱呢支德甲勁旅進攻實力，最受打擊一定係塞內加爾國家隊，因為文尼一直係呢支非洲勁旅嘅靈魂人物，如果佢缺席世界盃，球隊爭取分組賽出線機會肯定大大減少。

根據國際足協規定，世界盃各支球隊需於14號或之前遞交最終26人參賽球員名單，塞內加爾領隊艾路施斯會唔會揀選受傷嘅沙迪奧文尼，備受關注。

塞內加爾今屆世界盃抽入A組，同組對手有主辦國卡塔爾、厄瓜多爾、荷蘭。塞內加爾首場比賽將於香港時間11月22日凌晨對同組最強嘅荷蘭，就算沙迪奧文尼帶傷入選，恐怕亦會影響表現。

至於今場德甲，沙迪奧文尼傷出之後，拜仁憑基拿比上演「帽子戲法」入3球，哥列斯卡、17歲新星泰爾各入1球，大勝雲達不來梅6比1，取得聯賽5連勝。