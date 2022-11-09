碧基「施丹上身」　食紅牌結束球員生涯

周三(9日)凌晨西甲，出現峰迴路轉戰情，榜首巴塞隆拿上半場落後1球，兼有射手羅拔利雲度夫斯基早段被逐嘅劣勢下，作客仍然反勝奧沙辛拿2比1。

巴塞老將碧基球員生涯最後一戰，雖然坐後備席，但仍然「搶鏡」成為主角，佢半場休息時同球證爭吵，被出示紅牌，重演2006年世界盃決賽，法國球王施丹「見紅」結束球員生涯。

巴塞隆拿上半場諸事不順，開賽6分鐘就失守，被奧沙辛拿中堅大衞加西亞頂入大門，屋漏偏逢連夜雨，羅拔利雲度夫斯基31分鐘拎第2張黃牌，兩黃變一紅被逐，亦係呢位波蘭國腳職業生涯第2次拎紅牌，對上1次已經係2013年，當時佢仲效力緊多蒙特，對漢堡一役被逐。

上半場結束後，碧基不滿球證判決，行入球員通道時，用粗口辱罵球證，即時換來1張紅牌。35歲嘅碧基早前宣布掛靴，上仗喺主場魯營球場同球迷道別，今場作客奧沙辛拿原本係佢最後一戰，估唔到仲未上陣，就已經要離場，帶住污點結束球員生涯。

值得一提，巴塞隆拿宿敵前皇馬主帥施丹，球員時代最後一戰都係食紅牌，當時世界盃決賽，施丹用頭槌頂意大利中堅馬特拉斯，被趕出場，法國最後互射12碼失落冠軍，莫非碧基想學施丹，製造「經典」。

不過，巴塞隆拿並冇受事件影響，反而愈戰愈勇，下半場迅速由柏迪入波扳平，並於85分鐘靠後備上陣嘅拉芬夏比洛尼建功，以2比1絕殺奧沙辛拿，取得聯賽5連勝，領先第2位踢少1場嘅皇馬5分。