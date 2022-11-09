熱刺跌Watt　森林趁機偷襲

英聯盃第3圈英超內訌，諾定咸森林主場火併熱刺。熱刺多線作戰疲於奔命，今仗未必夫添出擊，森林主場出擊經常打破僵局，不妨捧佢哋「第一隊入球」。（有線664及604台周四凌晨3時45分直播）

熱刺飽受傷兵困擾，孫興民、李察利臣等前鋒仍因傷倦勤，對進攻有一定影響。而且聯賽同歐聯極度頻密嘅賽程，令佢哋疲態畢露，往往於比賽初段希望想拖慢節奏回回氣，反而畀對手搶到主動權，導致後防受壓，各項賽事近6仗都先失波，其中5仗喺上半場已經失守落後，下場聯賽又要對住回勇嘅列斯聯，梗係重要過今仗，隨時收起部分主力。

近5主場都先開紀錄

森林狀態略見起色，近6仗獲1勝3和2負，已經唔係季初任人魚肉嗰隊弱旅，佢哋喺主場特別搶韁，近5次主場錄得1勝2和2負，全部都先開紀錄，其中4次喺上半場已打破僵局，可見森林主場比賽喺初段分外醒神，面對疲兵熱刺，一於捧森林「第一隊入球」。

直播表

周四1:30am 意甲 萊切 Vs 阿特蘭大

Now 639

周四1:30am 意甲 薩斯索羅 Vs 羅馬

Now 638

周四1:30am 德乙 格雷特霍夫 Vs 漢堡

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周四2:00am 西甲 西維爾 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周四2:00am 西甲 艾美利亞 Vs 基達菲

Now 633

周四3:00am 西甲 愛斯賓奴 Vs 維拉利爾

Now 630、631

周四3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 博洛尼亞

Now 638

周四3:45am 意甲 費倫天拿 Vs 沙蘭力坦拿

Now 639

周四3:45am 英聯盃 諾定咸森林 Vs 熱刺

有線604、664台

周四4:00am 英聯盃 利物浦 Vs 打比郡

有線602、662台

周四4:00am 英聯盃 曼城 Vs 車路士

有線601、661台