熱刺跌Watt 森林趁機偷襲
2022年11月09日 13:00
東網電視更多新聞短片
(Getty Images)
足球博彩神器，每日重心提供盡在《彩報》：http://win.on.cc/football/
英聯盃第3圈英超內訌，諾定咸森林主場火併熱刺。熱刺多線作戰疲於奔命，今仗未必夫添出擊，森林主場出擊經常打破僵局，不妨捧佢哋「第一隊入球」。（有線664及604台周四凌晨3時45分直播）
熱刺飽受傷兵困擾，孫興民、李察利臣等前鋒仍因傷倦勤，對進攻有一定影響。而且聯賽同歐聯極度頻密嘅賽程，令佢哋疲態畢露，往往於比賽初段希望想拖慢節奏回回氣，反而畀對手搶到主動權，導致後防受壓，各項賽事近6仗都先失波，其中5仗喺上半場已經失守落後，下場聯賽又要對住回勇嘅列斯聯，梗係重要過今仗，隨時收起部分主力。
近5主場都先開紀錄
森林狀態略見起色，近6仗獲1勝3和2負，已經唔係季初任人魚肉嗰隊弱旅，佢哋喺主場特別搶韁，近5次主場錄得1勝2和2負，全部都先開紀錄，其中4次喺上半場已打破僵局，可見森林主場比賽喺初段分外醒神，面對疲兵熱刺，一於捧森林「第一隊入球」。
直播表
周四1:30am 意甲 萊切 Vs 阿特蘭大
Now 639
周四1:30am 意甲 薩斯索羅 Vs 羅馬
Now 638
周四1:30am 德乙 格雷特霍夫 Vs 漢堡
on.cc東網
周四2:00am 西甲 西維爾 Vs 皇家蘇斯達
Now 632
周四2:00am 西甲 艾美利亞 Vs 基達菲
Now 633
周四3:00am 西甲 愛斯賓奴 Vs 維拉利爾
Now 630、631
周四3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 博洛尼亞
Now 638
周四3:45am 意甲 費倫天拿 Vs 沙蘭力坦拿
Now 639
周四3:45am 英聯盃 諾定咸森林 Vs 熱刺
有線604、664台
周四4:00am 英聯盃 利物浦 Vs 打比郡
有線602、662台
周四4:00am 英聯盃 曼城 Vs 車路士
有線601、661台