【人物誌】18歲仲同媽媽一齊瞓 阿米朗蛻變之路

紐卡素今季異軍突起，沙特阿拉伯主權基金上年10月入主，大肆增兵固然係「喜鵲」翱翔天際主因，但其實陣中表現最出色球員米基爾阿米朗，早於2019年1月已經加盟，呢位28歲巴拉圭國腳唔止好波，仲有段「逆襲人生」。

米基爾阿米朗出生於基層家庭，爸爸係保安員，媽媽喺超市工作，一家7口居住細小房屋，阿米朗18歲之前，仲同媽媽瞓同一張床，幸好有足球改變佢嘅人生。

有別於一般南美球員年輕時期就被歐洲球會發掘，米基爾阿米朗行咗條迂迴之路，由巴拉圭球隊波特諾加盟阿根廷球隊拉魯斯，跟住去美職，效力阿特蘭大聯。

美職有「球星養老院」之稱，去得美職搵食，球員生涯基本上難以再上一層樓，甚至等收山。

不過，米基爾阿米朗竟然可以「逆襲」，憑超班表現，於2018年12月協助阿特蘭大聯奪得美職季後賽總冠軍，其後被紐卡素以2,100萬鎊買入，成為「喜鵲」當時最貴收購。

米基爾阿米朗加盟紐卡素後，一直係球隊主力，但過去表現一般，最威水只係2019/20年球季上陣42場入8球。不過，呢位技術出眾嘅中場今季大爆發，踢14場已入8球，近7場英超入7球，認真犀利。

阿米朗加盟紐卡素初時，曾經話要創出一番成就，依家開始兌現諾言，好大機會協助取得英超前4位，參加下屆歐聯。