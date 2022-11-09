藍色風暴席捲英聯盃　曼城車路士留有一手

英聯盃第3圈上演重量級大戰，曼城主場迎戰車路士。「藍月亮」曼城在英聯盃慣性輪換，加上該隊勝在後備兵源充足，出副選仍能保持戰鬥力，「藍戰士」車路士新班主新主帥，不會放過任何捧盃機會，英聯盃亦會認真搏殺，今仗強強對碰勝負難料，考慮到雙方近5次交手4次開2球或以下，宜轉攻入球細[2.5球]。（有線661及601台周四凌晨4時直播）

曼城是英聯盃奪冠次數第2多球隊，共8次，僅次於9次的利物浦，其中於2017年起至去年連奪4冠，但於去年第4圈意外出局而斷纜，從而可見哥迪奧拿絕不輕視這項賽事。即使在陣容上作出輪換，由於副選球員質素甚高，球隊很多時都能控制戰局，哥帥近期重用的幾位「大號碼」球員，相信今仗又會派上用場。

近年對賽少交收

車路士由新班主保利、新領隊樸達領軍進入新時代，朝着所有錦標進發，球隊上周於歐聯分組賽首名出線16強，上仗雖以0:1不敵阿仙奴，但車仔一向重視英聯盃，該隊上屆殺入決賽，於「馬拉松式12碼」僅敗於利物浦得亞軍，今屆捲土重來必出強陣。

不過近期車仔傷兵眾多，預計今場陣容會有大幅度改動，而且近年對曼城甚少入球，考慮到雙方近5次交手4次開2球或以下，加上車仔近期表現不穩，士氣相當低迷，所以入球細[2.5球]值博。