菁英盃　榜首大戰！港會火併冠忠南區

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旺角大球場周三（9日），上演「菁英盃」A組獨腳戲，由港會對冠忠南區。今場港會派出菲杜化與杜國樑鎮守中路，李小恆及汪雙財分居左右兩翼，年僅16歲的周子謙首度擔正，上場對和富大埔梅開二度的福保羅先列後備。至於冠忠南區繼續以伍瑋謙把守大門，艾華續任正選，聯同佐佐木周，陳傲軒和盧錦宏，於前線爭取入球。

港會正選：

21 馮朗軒［GK］

4 杜國樑

12 周子謙

15 麥美倫

17 汪雙財

19 李小恆

20 蕭嘉明

26 里奧

28 莊馬仕

32 峇夏比

88 菲杜化 ［C］

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 ［GK］

4 川瀨浩太

5 杜度

6 基斯

11 佐佐木周 ［C］

14 何振廷

16 翟廷峯

18 艾華

22 謝朗軒

27 盧錦宏

28 陳傲軒

港會後備：

1 費查 [GK]

6 亞當貝利

7 羅賓士高

8 喜比特

11 中村俊輔

16 溫俊

18 積施利

22 禾利朗拿

25 基奧

27 莫漢睿

30 福保羅

31 余毅行

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 ［GK］

29 謝德謙 ［GK］

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

19 簡嘉亨

20 游卓峰

23 容昊

26 陳凱柏

44 劉學銘

67 畢頓

「菁英盃」周三（9日）晚上演一場A組獨腳戲，港會於旺角大球場鬥冠忠南區。兩軍繼聯賽之後，今季第二度碰頭，南區想延續「菁英盃」全勝走勢，就要問過各項賽事已經6場不敗的港會，硬仗一觸即發。（on.cc東網周三晚上8時直播）

上場「菁英盃」反勝和富大埔的港會，今季再次與南區交鋒，主教練東尼咸美頓（Tony）稱讚對手實力強大，部份球員兼具天賦及經驗，要交出更佳表現才能匹敵：「之前聯賽同南區打和，球隊喺嗰場比賽好搏命，值得攞到分數，不過比賽係逐場計嘅，我哋要打得更好先可以追趕對手嘅質素。」Tony也對隊內U22球員給予正評，認為他們非常努力，因而逐漸有理想發揮。

翼鋒李小恆（Raphael）指擊敗大埔一役，令球員保持士氣高昂。對於球隊將再次硬撼冠忠南區，Raphael即向對手「笠高帽」，表示要踢出更高水準，才能為球隊作貢獻：「南區擁有出色嘅年輕球員，所以喺『菁英盃』都好有競爭力，加上佢哋嘅防守球員表現好好，所以我要提升水平，先可以為球隊帶來入球同助攻。」

南區去役以4比1大挫理文，踢出信心一戰，兼終止3場不勝頹勢，主教練鄭兆聰（Ricky）喜見球隊能夠及時反彈，並對球員比賽態度感滿意。早前聯賽交手，南區曾與港會互交白卷，Ricky承認當時球隊發揮欠佳，並指出今場如何破防，是南區首要解決的課題：「港會嘅踢法係令到好多球隊感到困難，我哋係需要搵到竅門，去製造更多機會。」陣容方面，鞠盈智和冼柏德仍有傷在身，今場上陣成疑。

今季南區有多名以速度見稱的球員，其中就包括首次被提拔至1隊的游卓峰。過往在青年軍曾擔任門將的「阿峰」，因爆發力出眾而改踢翼鋒，初登職業賽場的他，認為除了要提升基本功之外，也需要學習如何走位：「有啲走位喺踢青年聯賽係有用，去到港超就未必有效，教練都提醒我要踢得更蠱惑，唔好咁易畀對手估到。」