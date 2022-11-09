菁英盃　冠忠南區3比2險勝港會

「菁英盃」A組周三（9日）獨腳戲，由港會於旺角大球場迎戰冠忠南區，最終南區憑杜度於完場前最後一刻建功，3比2力挫港會。

今場港會派出菲杜化與杜國樑鎮守中路，李小恆及汪雙財分居左右兩翼，年僅16歲的周子謙首度擔正，上場對和富大埔梅開二度的福保羅先列後備。至於冠忠南區繼續以伍瑋謙把守大門，艾華續任正選，聯同史提芬彭利拿，陳傲軒和盧錦宏，於前線爭取入球。

7分鐘，謝朗軒右路傳中，接應的史提芬彭利拿回後，何振廷射門高出。佔據較多控球的南區，到21分鐘有艾華右邊妙傳史提芬彭利拿，後者射成1比0，為球隊先開紀錄，但港會8分鐘後，就憑麥美倫攻入遠射追成平手。港會隨後更有李小恆博得12碼，惟里奧主射斜出，無法為球隊反超。37分鐘，謝朗軒開出罰球，史提芬彭利拿頭槌攻門僅柱邊出界，兩隊半場1比1打成平手。

南區換邊後以游卓峰入替盧錦宏，並於57分鐘，憑史提芬彭利拿接應罰球，頂成2比1再度領先。落後的港會換入溫俊及福保羅，嘗試收復失地，用高空轟炸對手禁區。南區在85分鐘有翟廷峯兩黃一紅被逐，港會更於86分鐘憑里奧接應角球頂入成2比2。眼看雙方打和之際，南區憑杜度於門前建奇功，令球隊贏3比2完場。

港會主教練東尼咸美頓（Tony）坦承，對最後時刻才告落敗感到失望，但認為球員發揮出色，往後可望取得更多勝仗。Tony又指球隊今場除了錯失一記12碼外，亦有幾次埋門機會未能取得入球，希望能夠在周日（13日）面對理文的聯賽保持士氣：「我哋除咗射失1球12碼，仲喺禁區內有幾個機會，可惜幸運女神唔企喺球隊度，所以攞唔到分，依家會放眼下場面對理文嘅聯賽。」

南區主教練鄭兆聰（Ricky）賽後表示能夠取勝已足夠，不會強求以更大差距獲勝。Ricky更大讚年輕球員「爭氣」，包括後備入替的游卓峰：「『阿峰』有幾球憑鬥志搶到控球權，我可以形容佢有幾球推進，令球隊可以回氣。」