神勇片段破百萬View　楊睿騏決意助港籃重新啟航

已隨香港男子籃球代表隊抵達印度，準備2025亞洲盃外圍賽預賽的年輕後衞楊睿騏（Ricky），接受FIBA官網訪問談到他憑「1.8秒壓哨球」走紅到出戰亞盃外的心路，揚言港籃新血正接棒擔起大旗，在這段過渡時間，他希望球迷以耐性作為支持港籃的後盾。

Ricky早前於甲一聯賽4強香港東方對滿貫的首回合賽事中，藉着永不言敗的信念實現大逆轉，因而被封為「神騏小子」，他在最後1.8秒射入的壓哨球片段更「威出國際」，被著名社交網站Ballislife轉載，獲得網民128,000個Like，並於IG錄得120萬次瀏覽。

「我為此也感到驚訝及無言，沒想過能登上Ball is Life這網站，本地籃球片段能被放上世界性社交平台，我感到超級興奮。」

緊接甲一賽季而來的亞盃外預賽，將是時隔一年多以來，首個國際賽事，「我們全隊也期待了很久，疫情令我們難以出外及比賽，而今次我們都準備就緒，迎接挑戰的來臨。」港籃將於11日及12日分別與關島及新加坡對壘。

經過疫情的洗禮，以及漫長的本地球季，香港的籃球圈亦產生了不少變化，不少經驗前輩球員也淡出、避戰、甚至退下來，令今趟印度行12人名單趨年輕化，24歲的Ricky未來將與隊友肩負起重任，「我希望球迷會一直支持港隊，而我們也肯定會付出所有，因為我們對能夠有機會在國際賽舞台上展現實力，感到十分饑渴。」對了，這份潛藏多時的渴望，將成為港籃爆發的重要動力，去吧！香港籃球隊！