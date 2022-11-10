英聯盃名牌災難　阿仙奴、車路士、熱刺出局

周四(10日)凌晨英聯盃第3圈賽事，成為一眾英超豪門嘅災難日，阿仙奴、車路士同熱刺齊齊輸波出局，利物浦同紐卡素亦要去到互射12碼先至驚險晉級，名牌球隊對英聯盃嘅重視程度明顯大減。不過陣容龐大嘅曼城就顯示超班實力，主場2比0贏車路士順利闖關，有望6年內第5度染指英聯盃冠軍。

今圈焦點大戰係曼城主場對車路士，「藍月亮」雖然半力出擊，不過仍然能夠控制戰局，全場10次射門有9次中龍，53分鐘由馬列斯妙射罰球先開紀錄，5分鐘後祖利安艾華利斯「執雞」射成2比0；車路士尾後換入史達寧、夏維斯同美臣蒙特等主力，但都返魂乏術，曼城贏2比0晉級。

另外2支倫敦勁旅同告出局，阿仙奴主場對白禮頓起用大量副選，20分鐘由尼基迪亞先拔頭籌，但之後被白禮頓幾次反擊打爆，韋碧克、三笘薰同蘭普堤各入1球，令阿仙奴慘輸1比3。至於熱刺有哈利卡尼正選掛帥，但作客仍吞諾定咸森林2蛋，同樣提早畢業。

其他名牌勁旅都表現失準，利物浦主場對打比郡出晒後備，法定時間悶和0比0要互射12碼，全靠基利靴3度成功撲救贏3比2晉級；今季英超異軍突出嘅紐卡素，主場對水晶宮都係打和0比0，互射12碼贏3比2晉級。同日合共8場英聯盃賽事，有6支英超球隊被踢出局。

英聯盃近年已唔受豪門重視，今季喺「季中世界盃」影響下賽程緊密，勁旅對呢項賽事嘅關注度更跌落新低，英聯盃第4圈賽事會喺12月20日至22日嘅星期舉行，正正係世界盃決賽後同聖誕快車中間，預料大部份英超球隊都會派後備上陣。