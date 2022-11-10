法國公布世盃名單　賓施馬、華拉尼帶傷入選

法國領隊迪甘斯周四(10日)公布世界盃25人名單，賓施馬、華拉尼同派斯奴甘佩比3位正養傷嘅球員照樣入選，今季狀態大勇嘅基奧特亦獲得徵召，將會同基利安麥巴比、賓施馬、基沙文、奧士文尼迪比利等組成黃金鋒線。

喺保羅普巴同尼高路簡迪因傷緣盡決賽周後，迪甘斯唔想再失去更多核心人物，賓施馬同華拉尼雖然受到傷患困擾，法國仍然都預埋佢哋參賽，加上今年3月回歸法國嘅基奧特，亦用表現保住國家隊席位，迪甘斯表示：「基奧特知道自己喺法國嘅位置，亦明白我嘅立場，法國有佢喺度會更好。」

法國今次25人大軍當中，有4個球員來自拜仁慕尼黑，包括3名守將班捷文柏華特、盧卡斯靴南迪斯同烏柏美卡奴，據報迪甘斯決定今屆世盃會放棄近年採用嘅3中堅陣式，踢返上屆世盃奪冠嘅4後衞陣式。法國今屆賽事身處D組，同組有丹麥、突尼西亞同澳洲。

法國25人大軍名單

門將：洛里斯(熱刺)、文丹達(雷恩)、艾路拿(韋斯咸)

後衞：盧卡斯靴南迪斯(拜仁慕尼黑)、迪奧靴南迪斯(AC米蘭)、派斯奴甘佩比(巴黎聖日耳門)、伊巴希馬干拿迪(利物浦)、祖利斯古迪(巴塞隆拿)、班捷文柏華特(拜仁慕尼黑)、威廉沙列巴(阿仙奴)、華拉尼(曼聯)、烏柏美卡奴(拜仁慕尼黑)

中場：卡馬雲加(皇家馬德里)、尤索夫科芬拿(摩納哥)、拉比奧特(祖雲達斯)、曹亞文尼(皇家馬德里)、維列度(馬賽)、古安杜斯(馬賽)

前鋒：賓施馬(皇家馬德里)、奧士文尼迪比利(巴塞隆拿)、基奧特(AC米蘭)、基沙文(馬德里體育會)、基利安麥巴比(巴黎聖日耳門)、京士利高文(拜仁慕尼黑)、尼干古(RB萊比錫)