皇馬又登場　遇到豬頭骨

西甲皇家馬德里返回主場鬥卡迪斯，雖然皇馬實力佔優，但上仗剛輸波，被打破今季聯賽不敗之身，難免打擊士氣。加上「銀河艦隊」近期面對弱隊死守戰術，往往老鼠拉龜，無從入手，寧願博中位數3.5球嘅入球細。（Now 632周五凌晨4時30分直播）

主力缺陣失榜首

皇馬近期狀態走下坡，已經連續2場聯賽失分，包括主場僅打和護級球隊基羅納1比1，上仗更加不敵華歷簡奴，被巴塞隆拿搶走榜首之位。

「銀河艦隊」最大不利因素係射手賓施馬受傷患困擾，佢上仗西甲又缺陣，今仗亦上陣成疑，就算可以復出，都未必有十足狀態。加上另一位進攻主力莫迪歷已經37歲，恐怕體力上難以應付周中快車，勢必削弱皇馬入球能力。

卡迪斯踢法硬淨，近8場聯賽僅1敗，其中5場和波，可見就算佢哋贏唔到，亦唔會輕易輸畀對手。加上卡迪斯過去對皇馬有不俗發揮，近4次交手，卡迪斯取得1勝2和1負，呢4次對賽總入球全開3球或以下，博中位數3.5球嘅入球細更加划算。

直播表

周五1:30am 意甲 維羅納 Vs 祖雲達斯

Now 638

周五2:00am 西甲 華歷簡奴 Vs 切爾達

Now 632

周五3:00am 西甲 華倫西亞 Vs 貝迪斯

Now 633

周五3:45am 意甲 拉素 Vs 蒙沙

Now 638

周五4:00am 英聯盃 曼聯 Vs 阿士東維拉

有線601、661台

周五4:30am 西甲 皇家馬德里 Vs 卡迪斯

Now 632