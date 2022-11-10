【港講J.League】年度大獎揭盅！　水手川崎各領風騷

隨住2022日職聯常規球季結束，日職聯賽會日前亦舉行了年度大獎頒獎典禮，最有價值球員、最佳年青球員、最佳監督、最佳十一人等獎項亦名花有主，今日就同大家睇睇得獎名單。

最有價值球員：岩田智輝（橫濱水手）

橫濱水手今季重奪日職聯冠軍，全隊整季演出穩定，奪冠而歸當然實至名歸，而2022日職聯最佳球員由橫濱水手守將岩田智輝當選，都可以話係合情合理。25歲的岩田智輝今季上陣32場賽事，乃橫濱水手陣中比賽時間最多球員，而佢除了防守出色外，整季亦貢獻了2入球及1助攻。

岩田智輝除了可以出任中堅，亦可以推上一格擔任防守中場，今季亦試過日本國家隊出戰東亞盃決賽周，而佢亦係繼2000年中村俊輔、2004年中澤佑二、2013年中村俊輔及2019年仲川輝人後，第5次有橫濱水手球員獲選為日職聯最有價值球員。

出身至大分三神的岩田智輝獲獎後提到，自己喺J3展開球員生涯，從來冇諗過有日會贏得日職聯冠軍及最有價值球員寶座，呢個獎除了係對自己表現的肯定外，亦會鞭策佢繼續努力去改進自己。另外，岩田智輝感謝家人支持之餘，更鄭重多謝妻子一直對佢喺足球事業上的扶持，仲話自己成為MVP的同時，太太亦值得成為MVP，認真恩愛。

最佳年青球員：細谷真大（柏雷素爾）

今屆不論喺日職聯、抑或係U-23亞洲盃代表日本有出色表現的柏雷素爾前鋒細谷真大，獲選為今季日職聯最佳年青球員可以話係毫無懸念。

現年21歲的細谷真大，今季喺日職聯交出8個入波之餘，亦有4次助攻，喺柏雷素爾前線可以話係孭重飛。佢的出色表現，除了令佢得到代表日本出席U23亞洲盃決賽周外，更入選大國腳出戰東亞盃決賽周，並得到首頂國家隊喼帽，對於細谷真大嚟講可以話係大豐收的一季。

值得一提的係，今次係柏雷素爾自2011年酒井宏樹及2017年中山雄太後，第3次有球員獲選為年度最佳年青球員，各位日職聯球迷日後似乎要多多留意柏雷素爾的青訓產品。

最佳監督：史基比（廣島三箭）

今季上任為廣島三箭監督的德國籍教頭史基比，執教首季即刻幫球隊贏得聯賽盃冠軍、喺天皇盃殺入決賽之餘，於日職聯最後亦以第三名過終點，對於球隊嚟講肯定係豐收一季，獲選為最佳監督可說是實至名歸。

現年57歲的史基比，當年因傷早早掛靴，更以22歲之齡喺史浩克04青年軍展開執教生涯，歷年來佢亦執教過多蒙特、利華古遜、加拉塔沙雷、法蘭克福、哈化柏林及希臘國家隊等著名球隊，可見執教經驗相當豐富。今季佢除了為廣島三箭重拾勁旅本色外，更踢起了滿田誠及川村拓夢兩位新星，同時亦令佐佐木翔、鹽谷司、柏好文等老將重拾佳態，廣島三箭來季將會繼續由史基比帶領，表現值得期待。

神射手：泰亞高辛坦拿（清水心跳）

清水心跳喺煞科日不敵北海道札幌岡薩多，喺日職聯征戰五季後黯然降班，佢哋陣中的巴西射手泰亞高辛坦拿全季取得14個聯賽入球成為神射手，可說是球季的安慰獎。

現年29歲的泰亞高辛坦拿，本身只係喺巴西第三級別球會聖卡路士出身，並非系出名門，但靠住唔錯的表現為佢掙得外流葡萄牙的機會，佢喺2021球季加盟清水心跳前正正效力葡超球會辛達卡拉。泰亞高辛坦拿上季首季效力清水心跳已經取得13個聯賽入球，今季取得14個入波可說是更進一步，遺憾的係佢的多產並未能夠為清水心跳保住頂級聯賽席位。

泰亞高辛坦拿今季以14個入球成為日職聯神射手，乃歷年日職聯神射手的最低入球數字，同上季以23球贏得神射手的李安度達美奧及前田大然有相當大的差距，不過考慮到清水心跳的實力較弱，泰亞高辛坦拿有呢個數字已經係交足貨有餘，又睇下佢有冇機會轉投其他實力更強的球隊喇！

最佳十一人：橫濱水手、川崎前鋒瓜分10個席位

橫濱水手、川崎前鋒兩支傳統勁旅要鬥到最後一周先分出聯賽冠軍誰屬，可見兩軍喺今屆聯賽的表現係相對最穩定，難怪喺今季最佳十一人陣容入面，兩隊瓜分了十個席位。

2022年日職聯最佳十一人名單如下：

門將：高丘陽平（橫濱水手）

後防：山根視來、谷口彰梧（川崎前鋒），岩田智輝、小池龍太（橫濱水手）

中場：家長昭博、脇坂泰斗（川崎前鋒），水沼宏太（橫濱水手）

前鋒：泰亞高辛坦拿（清水心跳），荷西艾爾巴（橫濱水手），馬仙奴（川崎前鋒）

最佳入球：川村拓夢（廣島三箭）

上文提及過今季表現出色的廣島三箭，今季就有新人川村拓夢彈起，呢個左腳仔今季有3個聯賽入球，入波唔算多，之不過佢喺今年9月3日主場對清水心跳的賽事，未過半場就施展左腳吊射，結果成功笠入清水心跳大門，呢個超遠射結果獲選為今季日職聯最佳入球。

川村拓夢入球片段：

2022日職聯頒獎禮其餘主要得獎名單

日職聯優勝監督獎：梅斯卡特（橫濱水手）

公平競技獎：浦和紅鑽，清水心跳，神戶勝利船，廣島三箭，名古屋鯨魚，大阪櫻花，湘南比馬，FC東京

最優秀裁判獎：佐藤隆治

最優秀助理裁判獎：聳城巧

功勞選手獎：青木剛，阿部勇樹，石原直樹，大久保嘉人，角田誠，小林祐三，高橋義希，田中達也，田中鬥莉王，田中佑昌，玉田圭司，谷澤達也

除了上述獎項，J2球季亦已完結，日本職業球壇只係剩返熊本羅亞素同京都不死鳥喺嚟緊周日爭奪日職聯資格一仗需要進行。J2方面，新潟天鵝最終以4分差距壓倒FC橫濱成為J2冠軍，FC橫濱雖有小川航基成為J2神射手，但卻未能以冠軍送別今季後掛靴的名將中村俊輔，說得上係小遺憾。降班球隊方面，包尾的岩手盛岡仙鶴及尾二的FC琉球將在來屆降落J3角逐。

J3聯賽方面，則尚有兩周賽事需要進行，不過首季出戰J3的FC磐城經過上輪以3比0大勝鹿兒島聯後，喺領先9分的情況下宣佈提早奪冠及升上J2，而藤枝MYFC、松本山雅、鹿兒島聯及FC今治則會喺餘下兩輪聯賽爭奪餘下的一個J2席位。

【J.LEAGUE香港情報站】日職聯每月精選（10月）#2

【J.LEAGUE香港情報站】甲府風林 伊高沙托尼專訪