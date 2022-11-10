五人足球賽開鑼　乙組新軍冠忠南區響頭炮

新季賽馬會五人足球聯賽，周一（7日）揭開序幕。今季乙組聯賽有多支新軍加入戰團，當中港超球隊冠忠南區就首次派隊參賽，並於周二（8日）舉行的首場賽事，以3比2擊敗香港飛馬，旗開得勝。這支乙組新軍有羅渭達（Dennis）坐鎮，曾隨球隊征戰港超的Dennis，就講到今次再披南區戰衣的契機，並不忘分享球隊今季目標。

首次參與五人足球聯賽的冠忠南區，教練團由多位梯隊教練組成，並由盧志傑則擔任主教練，陣容方面，除了有一眾現役及前南區青訓小將之外，更有前港超兵羅渭達壓陣，對於球隊目標，Dennis表示旨在幫助年輕球員一個發揮表現的平台：「自己目標都唔係放喺成績或獎項上面，更重要係幫到呢班年輕球員，可以保持對足球嘅熱愛，希望佢哋繼續為冠忠南區付出。」冠忠南區今季被編入D組的，同組球隊包括光華、葵青及香港飛馬。首戰假海心公園面對香港飛馬，冠忠南區最終憑伍家舜、陳嘉誠及倪嘉晉的入球，以3比2取勝，身穿10號球衣兼戴上隊長臂章的Dennis，亦貢獻1次助攻。

過往除了代表冠忠南區征戰港超賽場之外，Dennis都有為南區出戰全港運動會五人足球賽的經驗，他透露今次有機會重披冠忠南區戰衣，全因獲與自己相識多年的主帥盧志傑邀請，並表示今季在做好自己同時，也希望將自己過往經驗，分享給身邊的年輕隊友：「五人賽節奏快啲，思考同做決定嘅時間冇咁多，呢啲需要去提醒佢哋，年親球員都願意去聽我哋嘅意見去改善。」

甲組方面，東區在將軍澳體育館舉行的開咧戰，以7比5擊敗屯門。至於傳統勁旅晉峰，將於下周二（15日）登場，於摩頓臺臨時遊樂場面對黃大仙。