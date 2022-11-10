香港國際網球挑戰賽聖誕上演　世界級球星獻技

香港國際網球挑戰賽將於12月23日至25日假維多利亞公園網球主場舉行。多個世界頂尖球星，包括世界排名第9的富斯（Taylor Fritz）、靴卡斯（Hubert Hurkacz）和提亞佛（Frances Tiafoe）都會參加。兩項青年大滿貫得主黃澤林作為東道主，難掩興奮：「我會抱著學習的心態搏盡，打場好波給球迷看。到時維園見！」

香港繼2002年沙龍公開賽後，再舉辦世界級男子網球賽，邀來6個世界頂尖球星和亞洲新秀，包括美國一哥富斯、波蘭好手靴卡斯、今屆美網四強分子提亞佛、中國新星吳易昺和東道主黃澤林，尚有一個神秘球手將於稍後公佈。賽事採取單打淘汰制，首圈設兩場賽事，勝方與兩個種子球手爭入聖誕節舉行的決賽。

黃澤林最近一次主場作賽已是2019年台維斯盃，相隔3年再在親友、香港球迷面前獻技，讓他倍感興奮：「最期待與世界頂尖球手對決，他們各有所長，想搏盡看看差距多大，然後快點追上去。」在西班牙拿度網球學校受訓的黃澤林，上月與「校長」拿度對練，他表示獲益良多：「我們連續練了5日，一開始真的好難接他的球，後來慢慢適應，希望在香港學以致用。」

香港網球總會會長莫君逸表示，香港七欖圓滿落幕，給予網總信心舉辦是次賽事。香港目前實行「0+3」檢疫安排，他期望當局放寬措拖，讓外國球手入境前3日進入維園練習和比賽，又透露維園入座上限為85%，對門票銷售有信心：「3000多張門票完全沒問題，只怕不夠賣。」賽事門票明日早上10時在城市售票網開售，票價由300元至800元不等。