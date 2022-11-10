澳門大賽車下周上演　方駿宇駕Hello Kitty拉花戰車

澳門格蘭披治大賽車下周四（17日）在東望洋跑道開鑼。香港車手方駿宇將駕駛印有Hello Kitty拉花的Audi R8 LMS GT3 evo II，爭逐澳門GT盃，不只車迷，連本人都倍感新奇：「成架玩具車咁，好引人注目！」

一連4日的澳門格蘭披治大賽車舉辦7項賽事，包括停辦兩年的電單車賽、四級方程式大賽、房車盃、東望洋大賽、路車挑戰賽、大灣區GT盃及澳門GT盃。上屆澳門GT盃冠軍、香港名將歐陽若曦將力爭衛冕，同場還有前一級方程式（F1）實習車手方駿宇，他將駕駛印有Hello Kitty拉花的戰車上陣。

事緣本地模型車品牌Tarmac Works與Hello Kitty近日再度聯乘，並夥拍Uno Racing Team，在Audi R8 LMS GT3 evo II車身印上Hello Kitty拉花。五顏六色的設計，童趣與型格集於一體，勢必在東望洋跑道搶盡風頭。方駿宇更特地拍片介紹戰車：「我好鍾意，（戰車）好別樹一格，成架玩具車咁，落到賽道一定好靚！」