曼聯返主場鬥維拉　誓要報仇

英聯盃第3圈續有英超內訌，曼聯返主場迎戰阿士東維拉。雙方事隔4日再交手，曼聯日前意外輸波，各項賽事9場不敗斷纜，梗係想趁機報仇，加上主場出擊特醒，唔會再畀機會維拉偷雞，主勝有計。(有線661及601台周五凌晨4時直播)

曼聯繼上仗英超作客輸1比3後，於今仗英聯盃再鬥維拉，紅魔返回主場復仇心切。雖然兩軍都會作出輪換，但論副選實力，曼聯點都秤先啲，尤其係上仗分別喺上下半場初段勁唔集中，已經畀主帥坦哈格鬧爆球員入局慢，未有付出百分百爭勝決心，呢點係佢完全不能接受，今場眾將一定會打醒十二分精神，就算只係英聯盃亦唔敢怠慢，加上近5場主場取得4勝1和，勢必趁機復仇。

維拉留力聯賽分身乏力

另一邊廂，維拉上仗有新帥艾美利首度領軍，立即擊敗曼聯，的確可提升信心及士氣，不過佢哋喺聯賽深受降班威脅，應會集中力量踢英超，未必可兼顧埋盃賽，艾帥識得分輕重，今仗隨時有所保留。

維拉今季客場成績差勁，近5場作客不勝之餘，近2仗更大敗而回，何況曼聯之前2次輸波，下仗都立即贏波反彈，睇埋佢哋近10次主場對維拉，錄得8勝1和僅1敗，主勝不容錯過。