趕亞洲盃前入籍　奧利斯轉投深水埗盼交出好表現

「好多人叫香港做『HOME KONG』，的確香港就係我屋企；對我而言，香港屬於全世界最好城市，我鐘意呢到嘅生活模式，感恩遇到嘅一切人同事。」今季轉投深水埗的烏克蘭籍高大門將奧利斯（Aleks），轉眼間即將在港待滿7年，有望趕及在「亞洲盃」前完成入籍手續，勢令港隊實力進一步提升。

季初未獲舊東家標準流浪註冊的奧利斯，為尋求上陣機會，在10月初選擇加盟新升班球隊深水埗，他表示感覺十分正面及開心：「一直有跟流浪訓練，所以狀態同身型無太大問題，我非常渴望落場，對比賽好饑餓，望住其他人打正選嘅感受好難受，相信今次嚟到對我職業生涯有好大幫助。」深水埗雖然季初成績不太理想，但Aleks對此並不擔心，指自己將會盡力為球隊爭取佳績：「今季目標成為港超最佳門將，我清楚自己有幾多實力，同埋水平去到邊，喺場上我只會集中撲救，相信自己可以為球隊帶來改變。」

出生自烏克蘭的Aleks，自2016年加盟標準灝天至今，已經在香港居住了6年，更在此建立了足球學校、龍門手套品牌等個人事業，他直言香港改變了自己一生。距離入籍成為香港人只差一年，他認為今季對自己十分重要，希望可以在深水埗踢出好表現，目標代表港隊出戰「亞洲盃」決賽周：「足球上入選港隊屬於最高榮譽，證明你係最佳球員；另外嚟到香港之後我最掛住係大量球迷嘅吶喊聲，透過高水平嘅國際賽事，我可以再次體驗到呢種感受，呢樣亦係足球帶嚟嘅樂趣。」

【奧利斯檔案】

姓名：Oleksii Shliakotin

出生日期：1989年9月2日（33歲）

身高：1米97

司職：門將

球衣號碼：30

出生地：烏克蘭

曾效力球隊（只列出香港）：標準灝天、標準流浪

現效力球隊：深水埗

「硬漢子」場上零表情

Aleks向來以冷靜見稱，即使在場上作出關鍵撲救後，依然毫無表情，他解釋這與自己性格堅強有關：「外來事情好難影響到我，不過其實我都會有開心嘅時候，只係唔擅長將感受表露出嚟，好似笑或者大叫；另外我亦覺得無必要畀其他人知，淨係自己享受呢一刻就得。」Aleks續指身為門將，更應該要時刻保持冷靜，以給予隊友更多信心。

從戰爭學懂珍惜眼前人

俄烏戰爭持續，每天傷亡人數不斷增加，身處香港的Aleks承認與烏克蘭當地同胞相比，自己屬於十分幸運，又無奈表示大部分人，已被迫習慣戰事帶來的影響：「戰爭持續咗一段好長時間，頭一個月真係好難受，但隨住時間變耐，好多人慢慢開始習慣；就好似朋友喺烏克蘭踢緊聯賽個陣，球證隨時都會吹雞腰斬比賽，然後佢哋就要即刻去庇護中心，已經成為日常生活嘅一部分。」

除此之外，Aleks透露家人已離開家鄉，正在德國辦理難民手續，但大部分朋友則仍在烏克蘭生活，包括擔任義工、士兵等，生命完全沒有保障，他提醒大家要把握機會，好好珍惜眼前人：「唔好花時間執着喺小事上面，反而要享受每一刻，珍惜同你愛嘅人相處時間，因為你永遠唔知幾時會喺最後一日。」