德國重召葛斯　17歲神童趕上尾班車

4屆世盃盟主德國，周四（10日）晚公布出戰今屆世盃嘅26人名單，8年前奪冠功臣馬里奧葛斯更獲得重召，最大驚喜是17歲小將尤素法莫高高首度入選。

德國今次26人大軍名單，德甲班霸拜仁慕尼黑仍屬大戶，佔咗7人，包括隊長紐亞、甘美治、湯馬士梅拿、穆斯亞拿及趕及傷愈嘅利萊辛尼，相信佢哋係主力人選。講到驚喜，必屬馬里奧葛斯及尤素法莫高高，於2014年世盃決賽對阿根廷加時一箭定江山嘅葛斯，自從2016年歐國盃後，再次獲得參加大賽機會，30歲嘅佢今季重返德甲加盟法蘭克福表現回勇，亦係佢獲重召主因。隨住迪姆華拿、馬高列奧斯、盧卡斯尼美查等前鋒因傷落選，主帥費歷克決定博一博，徵召從未入選嘅富克洛及尤素法莫高高，前者屬大器晚成，今季為雲達不來梅於聯賽攻入10球，而17歲小將尤素法莫高高今季聯賽已有6球進帳，最終趕上世盃尾班車。

德國26人世盃名單

門將：紐亞（拜仁慕尼黑）、達史特根（巴塞隆拿）、奇雲查普（法蘭克福）

後衞：貝拿高卓普（修咸頓）、馬菲亞斯真達（弗賴堡）、基斯甸根達（弗賴堡）、泰路基拿（韋斯咸）、魯迪格（皇家馬德里）、高路斯達文（RB萊比錫）、大衞拉林（RB萊比錫）、歷卡斯蘇尼（多蒙特）、尼高舒洛達碧克（多蒙特）

中場/前鋒：艾迪耶美（多蒙特）、祖利安白蘭特（多蒙特）、尤素法莫高高（多蒙特）、富克洛（雲達不來梅）、基拿比（拜仁慕尼黑）、甘美治（拜仁慕尼黑）、哥列斯卡（拜仁慕尼黑）、湯馬士梅拿（拜仁慕尼黑）、穆斯亞拿（拜仁慕尼黑）、利萊辛尼（拜仁慕尼黑）、夏維斯（車路士）、根度簡（曼城）、莊拿斯荷夫曼（慕遜加柏）、馬里奧葛斯（法蘭克福）