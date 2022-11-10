英格蘭公布世界盃名單　曼聯三寶入選

英格蘭周四（10日）晚公布世盃名單，喺曼聯淪為後備嘅隊長哈利馬古尼，聯同勞基梳爾及拉舒福特嘅「曼聯三寶」齊齊入選，而之前備受冷落嘅李斯特城中場占士麥迪臣，意外地獲徵召。

英格蘭宣布出戰世盃26人大軍名單，雖然中堅哈利馬古尼喺曼聯已經冇正選，但主帥修夫基依然死攬佢，照樣入選，而另外兩名紅魔球員勞基梳爾及拉舒福特亦有份，不過同屬曼聯嘅翼鋒查頓辛祖則冇份。

一眾主力如哈利卡尼、迪格蘭賴斯、美臣蒙特等悉數入圍，2名曼城傷兵基爾獲加及加雲菲臘斯，趕及好番而回歸，其中為解右閘荒，除了基爾獲加入圍外，之前不受重用嘅阿歷山大阿諾特及賓韋特雙雙入選。

而比較令人意外嘅，係哥林威爾遜及占士麥迪臣竟然入圍，尤其係一向不獲賞識嘅麥迪臣，憑住今季入波及助攻數字不斷，終於打動咗修夫基，成功搭上世盃尾班車。

英格蘭世盃26人名單

門將

比克福特（愛華頓）、尼克普比（紐卡素）、蘭斯達爾（阿仙奴）

後衞

勞基梳爾（曼聯）、哈利馬古尼（曼聯）、艾歷迪亞（熱刺）、捷比亞（紐卡素）、基爾獲加（曼城）、阿歷山大阿諾特（利物浦）、賓韋特（阿仙奴）、高亞迪（愛華頓）、史東斯（曼城）

中場

迪格蘭賴斯（韋斯咸）、干拿加歷查（車路士）、祖迪比寧咸（多蒙特）、佐敦軒達臣（利物浦）、美臣蒙特（車路士）、加雲菲臘斯（曼城）

前鋒

哈利卡尼（熱刺）、史達寧（車路士）、菲爾科頓（曼城）、基亞利殊（曼城）、布卡約沙卡（阿仙奴）、占士麥迪臣（李斯特城）、哥林威爾遜（紐卡素）、拉舒福特（曼聯）