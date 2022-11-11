曼聯2度落後反勝維拉　英聯盃16強抽靚籤

周五(11日)凌晨英聯盃第3圈壓軸戲，曼聯喺2度落後情況下，比賽尾段上演激情大反擊，最終反勝4比2晉級。喺多支強隊紛紛出局下，曼聯喺第4圈抽籤有運行，再次抽到主場出擊，對手只係英冠球隊般尼，同一圈仲抽到曼城主場大戰利物浦，兩虎相爭，紅魔得利！

曼聯5日前喺英超輸畀維拉，今場再戰有C朗拿度因病缺陣，上半場兩隊埋門唔多互無紀錄。換邊後雙方都加強進攻，奧尼屈堅斯48分鐘單刀建功為客隊領先，曼聯1分鐘後即由安東尼馬迪爾追平，61分鐘維拉藉達洛治擺烏龍再次領先。

曼聯領隊坦哈格隨即換入加拿祖、艾蘭加等年輕攻擊手展開反撲，67分鐘由拉舒福特禁區個人表演追成2比2，78分鐘加拿祖助攻般奴費南迪斯抽入反超前；去到補時階段，加拿祖中場放出精準長傳，麥湯米尼入楔禁區龍門口篤入，協助曼聯反勝4比2晉級。

英聯盃第4圈周五進行抽籤，最矚目大戰必數曼城主場對利物浦，另一場「英超對決」為紐卡素對般尼茅夫，曼聯就抽中喺奧脫福球場迎戰般尼。由於阿仙奴、車路士同熱刺等勁旅相繼出局，「紅魔鬼」有機會爭取2017年後首個英聯盃冠軍。

英聯盃第4圈抽籤

狼隊(超) Vs 基寧咸(乙)

修咸頓(超) Vs 林肯城(甲)

布力般流浪(冠) Vs 諾定咸森林(超)

紐卡素(超) Vs 般尼茅夫(超)

曼城(超) Vs 利物浦(超)

曼聯(超) Vs 般尼(冠)

米爾頓凱恩斯(甲) Vs 李斯特城(超)

查爾頓(甲) Vs 白禮頓(超)

#前者主場

#12月21日/22日舉行