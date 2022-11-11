60歲韋德闖全英正賽　29年來最老入圍球員

60歲的桌球壇傳奇「白旋風」韋德，在全英外圍賽過關斬將勇闖正賽，成為球壇佳話，成為93年以來躋身正賽圈的最年長球員，同時今年正是他奪得全英冠軍的30周年，這位球壇經典再亮相正賽令人期待。

曾經奪得六屆世錦賽亞軍的韋德，在全英外圍賽最後一輪淘汰戴爾，取得最後32強席位，經過周四的抽籤後，韋德首圈將面對賴恩戴爾，這將會是自1993年 Eddie Charlton(63歲)之後，首位在正賽亮相的60+及最年長球手。

「我很高興可以來到這裡，但我沒有想着勝負問題，否則我不懂打波，30年前我贏全英冠軍都是這樣。」韋德在職業球壇贏過不少大賽，唯獨欠世界冠軍，但6次闖入世錦賽決賽都難以如願，相信這個紀錄後人難破，當中4次不敵桌球皇帝亨特利。

「很幸運我們是桌球運動員，不似足球或拳擊（受年齡影響），只要你有熱情想練習，你在比賽就有成績，你可以繼續，正如我。我在這裡不是為數字而戰！」韋德一直堅持不退役，並且以「享受桌球」的心態繼續在職業球壇打滾，目前世界排名89位，擁有10個排名賽錦標，而今年正是他奪全英賽的30周年，92年決賽上他擊敗了派萊奪冠。

「白旋風」在球壇地位崇高，香港球迷對他更多一份親切感，當年他在港產片《龍的傳人》客串，與「星爺」較量一幕深入民心，而韋德於1980年轉打職業的韋德，首次亮相全英是1981年，而今季更與幼子Tommy首次一起在賽季爭逐。

至於奧蘇里雲將面對史提芬斯，而爭取衞冕的中國趙心童將會對住Sam Craigie爭首圈。今屆全英賽將於周日（13號）展開。