【澳職】主場鬥勝利　阿聯回勇大舉進攻

澳職好戲碼，阿德萊德聯主場迎戰墨爾本勝利。阿德萊德聯近況回勇，連挫珀斯光輝及西部聯取得2連勝，但佢哋開季5仗都有失球，成為爭勝隱憂，墨爾本勝利亦於上仗大炒紐卡素噴射機，打破近期悶局，雙方今仗鬥攻預期擦出火花，加上主隊近3仗全開3球或以上，入球大好路。(myTV SUPER周五下午4時45分直播)

阿德萊德聯開季頭3仗僅得2和1負贏唔到波，近期終於有所改善，先贏珀斯光輝2比1打開勝利之門，上仗再以4比2擊敗西部聯，總括而言佢哋開季至今僅輸1場，現時排第3唔算太差，今仗迎戰墨爾本勝利力爭3連勝，都唔係冇機會，不過問題係佢哋後防靠唔住，開季5仗場場有失波，共失8球，加上近3仗全開3球或以上，轉攻入球大仲穩陣。

拿尼開齋好機會

墨爾本勝利首仗3比2擊敗FC悉尼後突然狀態下滑，連續3仗冇波入錄得1和2負，直至上仗主場4比0炒紐卡素噴射機，該隊今季矚目新兵前曼聯球星拿尼加盟後仲未開齋，今場對住阿德萊德聯唔算緊密嘅後防，係佢爭取士哥嘅好機會，捧入球大更有計。

直播表

周五 4:45pm 澳職 阿德萊德聯 對 墨爾本勝利

無線myTV Super

周六 1:30am 德乙 基爾 對 漢諾威

OnTV東網

周六3:45am 意甲 安玻里 對 克雷莫納

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周六4:00am 法甲 里昂 對 尼斯

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周六4:00am 英冠 伯明翰 對 新特蘭

有線602/662台