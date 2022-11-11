LaLiga造訪校園宣揚西班牙文化

為慶祝成立45周年，香港專業教育學院(黃克競)周五(11日)舉辦了「西班牙文化展」， 西甲聯賽會會(LaLiga)應邀成為了活動主要參展者之一。是日活動超過1,000名師生及公眾人士到場參與，透過不同的攤位遊戲和學術講座，讓參與人士體驗西班牙文化、旅遊、藝術和體育等不同範疇。

LaLiga香港代表艾度亞(Eduard Castell) 表示：「近年香港人對有關西班牙的事物很感興趣，有賴LaLiga團隊在香港努力經營，不僅在體育領域上具領先地位，在其商業營運模式及國際擴展策略上也同樣極具品牌影響力。」

香港職業訓練局（VTC）內地及國際事務處副處長李昌輝博士表示：「足球以一種奇妙的方式將人們聯繫起來，通過接觸世界聞名的西班牙足球，讓大家更深入了解西班牙這個國家。今次文化展能夠獲得空前成功，有賴LaLiga的鼎力支持。 活動除引起學生們對西班牙文化的興趣外，也希望能夠讓年輕人了解更多有關西甲聯盟品牌的成功要訣。」目前，就讀IVE環球商業管理及語言高級文憑課程的學生，可選擇修讀商務西班牙語作課程單元，以準備未來投身跨國企業和到西班牙語系國家工作，肯定西班牙和拉丁美洲市場在香港的重要性。