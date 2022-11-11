澳門大賽車下周展開　歐陽若曦GT盃爭衞冕

澳門格蘭披治大賽將於下周末展開，賽事時隔3年迎來多位海外車手參戰，為疫情以來的首次。上屆賽事駕駛嚴重受損戰車奪冠的香港賽車手歐陽若曦（Darryl）將出戰11月17至20日舉行的澳門GT盃賽事，力爭衞冕。

香港賽車隊Craft-Bamboo Racing今屆大賽車將派出兩部賽車出戰澳門GT盃，上屆冠軍歐陽若曦將聯手德國車手、賽事兩次冠軍晏高（Maro Engel），分別駕駛55 號及77號平治-AMG GT3 戰車參賽。去年歐陽若曦在首回合賽事遇上意外令戰車嚴重受損，最終他駕駛用膠帶黏住引擎蓋的戰車奇跡獲勝，他在周五（11日）網上記者會上稱，相當期待第18次出戰澳門大賽車：「疫情關係，澳門大賽車僅是我今年參加的第二個比賽，相對其他車手少得多，所以我需要更專注應付，這已是我第18次參加大賽車，感覺就像主場一樣。今次會有更多外國高手參賽，但我的目標不變，一定會付出100％爭取勝利！」

Darryl 9月於新加坡街道賽TSS超級系列賽贏得亞軍，為今站注入強心針，其隊友晏高更於10月尾在德國纽博格林賽道以6分35秒183造出新圈速紀錄，成為車壇熱話。晏高表示，期待在東望洋賽道與世界級車手莫他拿、馬些路及恩培尼多利等人較量：「這條賽道是我心目中頭3條最難的賽道，希望可以和Darryl一起包辦冠亞軍！」