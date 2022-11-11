FIBA 3x3香港站月底上演　泰那夥拍奧斯汀持外卡參賽

「FIBA 3x3世界巡迴賽香港大師賽」將於11月26日至27日假維多利亞公園上演。大會周五（11日）宣布由多個甲一球星，包括泰那、奧斯汀和朱亮組成的兩支球隊，將獲發外卡，與世界列強爭逐逾94萬港元的總獎金。

FIBA 3x3世界巡迴賽首度落戶香港，獲大型體育活動事務委員會認可為「M」品牌活動。本周日（13日）落幕的香港代表資格賽第二階段賽事，將決出兩支球隊參賽。此外，大會邀請到泰那、奧斯汀、百德新里和文俊浩組成Team Hong Kong，及朱亮、葉耀邦、劉振星和楊嘉駿組成Team HKG Island，作為外卡球隊參賽。由中國3x3國家隊成員組成的北京隊則會取得餘下一張外卡。

是次賽事總獎金達94萬元，吸引到世界排名前5的塞爾維亞Ub、塞爾維亞Liman、比利時Antwerp和拉脫維亞Riga參賽，其中不乏奧運和世界盃金牌功臣。香港籃球總會副會長黃耀建透露，將於維園足球場搭建符合FIBA標準、可容納逾800個觀眾的場地，場外設有迷你嘉年華。賽事門票採兩日通行證形式，定價由80元至880元不等，詳情會在日內公佈。

效力永倫的「得分機器」泰那首次為港披甲，倍感光榮：「我很榮幸和興奮，我來香港很久了，這裏是我的第二個家，在我心中有著特別位置。我真的很愛香港。」他坦言鮮有接觸3打3，認為比5x5節奏更快，更講求三分能力，期待與隊友擦出火花：「文俊浩是我的隊友，我很熟悉，但我不曾與奧斯汀和百德新里（效力崇德飛鷹）打球，相信會很有趣。我最期待對上世界盃冠軍塞爾維亞和奧運冠軍拉脫維亞，希望打入前6，拿回獎金！」

作為Team Hong Kong唯一華將，文俊浩謙稱會做好防守，配合隊友：「其餘3個隊友都在籃壇打滾多年，有一定實力，我會盡力分擔防守壓力，讓他們發揮所長。」