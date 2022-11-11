港超聯　3分大過天！晉峰同深水埗鍊過

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（12日）頭場，由晉峰坐鎮青衣運動場迎戰深水埗。主場出擊的「粉紅兵團」，力爭在新帥艾斯達維回歸後開齋，而今季未嘗一勝的深水埗，為擺脫榜尾位置今場亦會放心一搏，搶分大戰一觸即發！（on.cc東網周六下午3時直播）

晉峰上場在「菁英盃」再負東方，是役重返聯賽戰線面對深水埗，總教練何信賢認為對手轉由郭嘉諾執教後，整體防守上更緊密，而球員速率及狀態亦有明顯改善，需要小心應付：「最基本要求唔好輸波，防守集中力要改善，另外相信埋門把握力會成勝負關鍵。」陣容上，中堅艾拔簡勞仍然有傷在身，未知能否趕及復出。

中場劉君正今季站穩正選，各項賽事上陣7次，然而他卻對自身表現不太滿意：「開季前希望可以分擔球隊嘅入球重任，但暫時仲未有進帳，希望我喺把握力方面可以做好啲，同埋要踢得進取啲。」球隊近況平平，包括一個月內遭東方「三殺」，「君正」承認感到洩氣，希望今場對深水埗可以重新出發，憑一場勝仗振奮士氣。

深水埗上周輪空下，主教練郭嘉諾認為有助自己透過日常訓練，提升球員凝聚力及隊內士氣。「嘉諾Sir」形容今場對晉峰為「五五波」，球隊將會精銳盡出，務求取得今季首勝：「睇番對手今季表現，有時係會踢到好波，但我比較熟悉佢哋踢法，一定要重點防守費利浦薩，同埋避免再喺比賽初段失波。」

隊長羅港威今季重返超聯，但作為陣中具經驗球員之一，他承認自身狀態，以及與隊友的默契仍未十足：「以前踢開隔離左右全部都係好強嘅隊友，嚟到依度變咗一班後生仔，自己一定吃力，同埋要時間磨合，大家都要互相幫助。」「港威」續指今場面對同級對手晉峰，目標全取3分，提醒隊友最重要是抱着想贏的決心。

【兩隊預計正選陣容】

晉峰

門將：14.羅澔陽

後衞：20.鄭璟昊 4.曾仲楠 6葉卓文 7.林樂勤

中場：22.劉君正 8.卡爾特納 77.伍家揚

前鋒：27.費利浦薩 9.播磨浩謙 11.紀思昊

深水埗

門將：17.屠俊翹

後衞：5.陳靜謙 23.杜國榆 3.史提芬

中場：99.奧恩博 10.劉浩霖 12.黎格爾 6.周家樂 8.尼高拉斯

前鋒：39.鄧子均 9.羅港威