港超聯　香港U23全力抵禦傑志來襲

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周六「中銀人壽香港超級聯賽」於將軍澳運動場上演尾場，由香港U23主場挑戰傑志。賽前聯賽3戰全敗的香港U23，主場出擊力求踢出爭氣波；至於傑志為升上榜首，一眾猛將今場亦會全力而赴，隨時再上演「大屠殺」，球迷萬勿錯過。（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時直播）

香港U23至今仍未打開勝利之門，今場與勁旅傑志正面交鋒，主教練司徒文俊表示對手實力出眾，希望球隊盡力發揮水準：「傑志可以打『亞冠盃』，有好多有質素球員，絕對係一支好強嘅隊伍，我哋會盡力準備呢場比賽，希望可以做好啲。」「司徒sir」又透露宋紘毅等球員有傷在身，令球隊可用之兵源減少。

翼鋒袁世傑認為傑志攻力強大，指球隊務必要保持防守紀律性，並嘗試把握反擊機會，為對手製造威脅。「藍鳥」今季曾數次大勝對手，但「世傑」表示會積極面對今場比賽，不會感到畏懼：「自己落場除咗爭取入波同助攻，都要鼓勵隊友用正面態度面對對手，希望畀所有球隊甚至球迷知道，我哋係有能力挑戰列強。」

傑志上場擊敗標準流浪重返勝軌，總監兼主教練朱志光大讚球員表現有進步，進攻上顯得更有耐性。「藍鳥」雖然實力佔優，但今場面對香港U23，「朱Sir」指絕不會輕敵：「無論對咩對手都係要打好自己，希望攞到主導權，對手活力同鬥志毋容置疑，年輕球員落到場都係想爭取表現，畀人留意到。」另外經歷早前連場大戰後，「朱Sir」透露巴爾拿、米基爾今場或會缺陣。

中場查理史葛（Charlie）開季狀態不俗，已貢獻3入球、1助攻，可惜之後因腳傷休養了5星期，直至上場對標準流浪才傷愈復出，Charlie坦言對今場十分期待：「好開心可以重返球場，今場對香港U23目標再踢足90分鐘，令我可以適應番比賽節奏，同埋改善狀態，當然最重要喺幫球隊贏波。」

【兩隊預計正選陣容】

香港U23

門將：1.龐焯熙

後衞：22.陳潤潼 28.黎皚韜 15.黃浩然 5.梁煒烽 6.李俊諺

中場： 8.鄧筵霑 16.黎培基 10.羅曉聰 19.林樂賢

前鋒： 7.袁世傑

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：22.賓紀文 18.周緣德 5.艾里奧 77.費蘭度

中場： 10.基爾頓 4.查理史葛 28.鄭展龍

前鋒： 99.潘沛軒 8.文尼亞斯 7.明加索夫