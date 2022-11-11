方丈點兵！有曼聯球員入選荷蘭世盃大軍

荷蘭周五(11日)公布世界盃26人大軍名單，結果有重大發現，就係「方丈」尹戈爾竟然徵召曼聯左閘杜維爾馬拉西亞入隊，莫非佢同曼聯「破冰」？

係人都知尹戈爾被曼聯解僱後僧到紅魔鬼入骨，成日喺評論對曼聯單單打打，佢去年第3度入主荷蘭後，更曾放話威脅阿積士後衞祖利安添巴，如果加盟曼聯就唔選佢打世界盃，添巴當堂嚇窒而拒絕曼聯，

講到杜維爾馬拉西亞，佢今季唔識死加盟曼聯，喺紅魔鬼更並非正選，今季上陣14場，以為會畀方丈封殺，點知今次爆冷入選，算佢好彩囉；至於另一曼聯荷蘭兵雲迪碧克，喺曼聯直情冇得踢，落選好合理。

荷蘭世盃名單

門將

比積路(飛燕諾)

柏斯維亞(阿積士)

路比治(海倫芬)

後衞

戴利白蘭特(阿積士)

迪維積(國際米蘭)

華基爾雲迪積克(利物浦)

馬菲斯迪歷特(拜仁慕尼黑)

杜費斯(國際米蘭)

尼敦阿基(曼城)

祖利安添巴(阿積士)

杜維爾馬拉西亞(曼聯)

謝利美費林邦(利華古遜)

中場

法蘭基迪莊(巴塞隆拿)

貝侯斯(阿積士)

卡拉臣(阿積士)

迪魯恩(阿特蘭大)

古普美拿斯(阿特蘭大)

基夫泰拿(阿積士)

沙維西蒙斯(燕豪芬)

前鋒

迪比(巴塞隆拿)

盧克迪莊(燕豪芬)

貝雲積(阿積士)

雲遜贊臣(安特衞普)

韋格賀斯(比錫達斯)

加普(燕豪芬)

路亞蘭治(布魯日)