比堤：耶穌仔想進步　必須先學識減壓

阿仙奴上輪英超以1:0小勝車路士，絕對是近年代表作，不停走動、快速攻守轉換，令阿仙奴取得今季Big 6對賽中的第3場勝仗，更難得是作客獲勝，令筆者喜出望外。

上仗最搶眼的球員，我認為是中堅威廉沙列巴。這位法國守將上仗展現出自己在每一方面的能力均有進步，尤其是閱讀球賽方面，更加是突飛猛進，年紀雖輕，但卻極度冷靜兼能夠作出成熟的決定，故有此子在陣，阿仙奴防線絕對是穩如盤石。

前線方面，加比爾捷西斯的確是未能打破入球荒，不過他的走位、力量及跟隊友的串連，仍然是阿仙奴取得成功的關鍵。我估計他在世盃前給予自己太大壓力，隨著巴西國家隊名單已經公布，榜上有名的加比爾捷西斯，相信可鬆一口氣，預料很快可重拾射門鞋。

另邊廂，狼隊自前領隊紐奴離隊後開始衰落，他們曾經是一支有實力的球隊，難以被擊破，但目前狼隊已不能保持球隊一貫的陣形，讓敵方可輕易撕破他們的防線。

球隊季初放走中堅高亞迪，加上前鋒魯爾占美尼斯的受傷，令狼隊的骨幹受影響。阿達馬查奧爾及黃喜燦等球員表現更頗為不穩，導致球隊入球數字相當低。我認為狼隊難對阿仙奴構成威脅，而加比爾捷西斯經調整心態後，絕對有能力「士哥」，助阿仙奴全取3分。