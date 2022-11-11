蔡再懃24分　香港男籃64：67負關島

香港男子籃球隊周五（11日）出戰亞洲盃外圍賽預賽，雖有蔡再懃轟入全場最高24分，惜在首節領先下遭逆轉，以64：67不敵關島，下場將會對新加坡。

香港隊今仗派出楊睿騏、陳兆榮、蔡再懃、鄧志恒及胡卓斌正選上陣，蔡再懃命中三分球先拔頭籌，其後關島打出8：0攻勢超前。蔡再懃手感火燙，包辦港隊頭9分，首節他轟入4記三分球，香港以21：19領先關島。

香港年輕中鋒卜聿揚第2節開段雙手入樽振士氣，但關島憑Jahmar Andre White和Earnest Lee Ross Jr連入3記三分，加上Jericho Cruz的「and 1」打出14比2攻勢反超前9分。此節港隊命中率下降，以32：39落後，蔡再懃和楊睿騏半場各有16及10分。

換邊後，關島繼續猛烈攻勢連得11分，包括Ben Borja II 轟入三分，Jericho Cruz偷球後快攻上籃，拋離至50：32。港隊此節外線全面失靈，全隊僅得10分，由胡卓斌、連浩駿、葉耀邦及卜聿揚於中距離及內線得分，追至42：55。

港隊射手蘇志樂於第4節轟入三分球「止血」，但關島的Jericho Cruz狀態大勇，面對夾擊仍能拋投得手，之後再投進三分球將比數拉開至62：46。港隊後衞蔡再懃挺身而出，個人連得5分，另加助攻給胡卓斌上籃，7：0攻勢助香港追至53：62，迫使對手叫暫停。港隊尾段發力追分，楊睿騏連得5分，終於在最後1分10秒追至落後2分，可惜香港最終以64：67告負。

蔡再懃收穫全場最高24分，另外楊睿騏有16分進帳。關島則有4人得分上雙，其中Jericho Cruz取得全隊最高的21分。