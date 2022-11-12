坦哈格大義滅親：雲迪碧克再冇表現請離開

曼聯領隊坦哈格再顯「鐵帥」風範，除咗之前夠膽雪藏球星C朗之外，對於「契仔」雲迪碧克亦狠下心腸，警告呢位25歲中場，如果再交唔出表現，就會出售佢，荷蘭同胞都冇情講。

雲迪碧克2020年8月由阿積士加盟曼聯以來，一直長居後備，上季下半季更被外借去愛華頓。昔日阿積士恩師坦哈格今季成為曼聯主帥之後，各界以為雲迪碧克能夠翻身，但卻事與願違，特別係坦哈格已經畀足機會呢位「契仔」，近3場都派佢踢正選，可惜演出欠佳，踢得最長時間一場都係66分鐘就被換走。

坦哈格接受英國傳媒訪問時，言語間已經對雲迪碧克失去耐性：「再將雲迪碧克外借，並唔合理，佢一係交出表現，證明自己值得留隊，一係轉會，英超對於佢而言，的確比較難踢，入波名單、助攻名單都冇佢嘅名，需要積極提升水準，佢應該擔任10號仔角色，但今時今日，呢位置絕對唔易應付。」

雲迪碧克為曼聯合共上陣57次，僅入2球及2次助攻，加上基斯甸艾歷臣、卡斯米路加盟之後，令佢存在價值進一步下降，坦哈格有意出售雲迪碧克，並唔出奇，最大機會可能步另一位曾經效力曼聯嘅荷蘭國腳戴利白蘭特後塵，重返阿積士。