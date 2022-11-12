阿根廷公布大軍名單　戴巴拿帶傷入選

阿根廷國家隊主帥史卡朗尼公布出戰今屆世界盃決賽周嘅26人大軍名賽，鋒線最受關注，球王美斯將第5次出戰呢項大賽，同宿敵C朗睇齊，羅馬前鋒保羅戴巴拿有傷在身，仍然入選，但近期演出搶鏡嘅曼聯新星加拿祖榜上無名。

阿根廷鋒線非常豪華，有美斯、曼城新星祖利安艾華利斯、兩位國際米蘭射手拿達路馬天尼斯、祖亞昆哥利亞，早前傷愈嘅老將迪馬利亞都有入選，養傷已經1個月嘅保羅戴巴拿亦有份，睇來史卡朗尼非常器重呢位28歲羅馬前鋒。

阿根廷呢份名單有9人來自西甲，6人來自意甲，只有1人效力阿根廷聯賽，就係36歲河床門將法蘭高艾馬尼，屬於全隊最大年紀球員，但預料佢只會擔任後備，正選門將應該係效力阿士東維拉嘅達米安馬天尼斯。

美斯將第5次出戰世界盃，佢累積上陣19場，射入6球及5次助攻，最威水係打入2014年決賽，但不敵德國。值得一提，美斯之前4次為阿根廷踢世界盃，有3次輸畀被德國，如果佢想一圓冠軍夢，最好避開呢支「天敵」。