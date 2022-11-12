等咗4年！世界女排聯賽明年返嚟香港

世界女排聯賽重回香港！闊別香港4年的「FIVB世界女排聯賽香港」，將於明年夏天在紅館上演，中國女排將連同7支世界勁旅來港爭逐，未開波、先興奮！

香港站為明年「FIVB世界女排聯賽」第二周賽事，將於2023年6月13至18日舉行，2022年起國際排聯（FIVB）為世界女排聯賽改制，初賽縮減至六個分站在三周進行，每個分站共有8支國家隊參與，即由以往每站6場比賽增至16場比賽，激戰連場，相信令球迷大飽眼福。

由於疫情關係，香港排球總會過去幾年都無緣舉辦賽事，今次再獲2023年主辦權，已經時隔4年，排總在社交平台上公布消息強調再次獲主辦權得來不易；而FIVB亦公布了新一屆聯賽詳情，初賽首周分別在土耳其及日本上演，第二周則在香港及巴西舉行，而第三周則於南韓及泰國爭逐，而香港站的參賽球隊包括深受港人支持的中國女排及剛在世錦賽獲得銀牌的意大利，還有歐洲勁旅土耳其、荷蘭、多明尼加、保加利亞、波蘭及加拿大，她們將要爭逐入圍總決賽的資格。

至於明年的世界女排聯賽總決賽已定於7月12至16日舉行，地點有待FIVB公布。