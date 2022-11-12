英超早場　一齊睇夏蘭特數胡

曼城同阿仙奴喺英超爭持激烈，每場比賽都不容有失，「藍月亮」周六(12日)晚主場迎戰賓福特，誓要全取3分向阿仙奴施壓。曼城上星期絕殺富咸，將聯賽主場連勝走勢增加至11場，上半場搶攻踢法一直行之有效，面對防守不濟嘅賓福特有望盡早立威，捧1.5球半場大穩陣。（Now 621及611周六晚上8時30分直播）

曼城今季繼續保持超穩定狀態，近7場聯賽6勝，聯賽主場更加連贏11場，當中近7仗上半場總入球全開2球或以上，早段搶攻往往令對手難以招架，今場唔會改變成功踢法。艾寧夏蘭特上輪復出即入波，呢位挪威前鋒未有機會出戰世盃決賽周，今仗會毫無保留爭取士哥，曼城火力更有保證。

賓福特作客早段例失魂

賓福特近期演出令人失望，近4場聯賽3和1負，對上7場聯賽作客更加未逢1勝，而且賓福特作客比賽早段例失魂，近3場聯賽作客都係先落後嗰隊，半場全開2球或以上，今仗面對霸氣十足嘅曼城，上半場穩開1.5球嘅入球大。

直播表

周六2:00pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 墨爾本城

無綫myTV Super

周六4:45pm 澳職 FC悉尼 Vs 西悉尼流浪者

無綫myTV Super

周六8:00pm 德乙 漢堡 Vs 辛特侯遜

on.cc東網

周六8:30pm 英超 曼城 Vs 賓福特

Now 621、611

周六8:30pm 蘇超 聖美倫 Vs 格拉斯哥流浪

Now 639

周六10:00pm 意甲 拿玻里 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周六11:00pm 英超 利物浦 Vs 修咸頓

Now 621

周六11:00pm 英超 熱刺 Vs 列斯聯

Now 623

周六11:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 愛華頓

Now 625

周六11:00pm 英超 諾定咸森林 Vs 水晶宮

Now 624

周六11:00pm 英超 韋斯咸 Vs 李斯特城

Now 622、Viu TV 96

周日0:30am 俄超 莫斯科火車頭 Vs 莫斯科斯巴達

有線604、664台

周日1:00am 意甲 森多利亞 Vs 萊切

Now 638

周日1:30am 英超 紐卡素 Vs 車路士

Now 621、611

周日1:45am 荷甲 安曼 Vs 阿積士

無綫myTV Super

周日3:30am 德乙 布倫瑞克 Vs 羅斯托克

on.cc東網

周日3:45am 英超 狼隊 Vs 阿仙奴

Now 621

周日3:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 薩斯索羅

Now 638

周日4:00am 法甲 雷恩 Vs 圖盧茲

Now 639

周日4:00am 荷甲 燕豪芬 Vs 阿爾克馬爾

無綫myTV Super