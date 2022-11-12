港超聯　3分大過天！晉峰同深水埗鍊過

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（12日）展開第5輪爭奪，打頭陣有晉峰坐鎮青衣運動場迎戰深水埗。爭奪聯賽連勝的「粉紅兵團」，陣容僅作出一個調動，林駿杰復任正選門將位置，前線繼續有箭頭人物播磨浩謙，與黃偉國及費利浦薩組成進攻進攻三叉戟；深水埗有王子聰今季首次擔正，與一對中堅陳靜謙及史提芬等負責鎮守後防，鋒線派出泰亞高夥拍陳灝。（on.cc東網周六下午3時直播）

晉峰正選：

1 林駿杰 [GK]

4 曾仲楠

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

9 播磨浩謙

10 黃偉國

20 鄭璟昊 [C]

22 劉君正

27 費利浦薩

77 伍家揚

深水埗正選：

1 王子聰 [GK]

3 史提芬

5 陳靜謙

6 周家樂

9 羅港威 [C]

12 黎格爾

21 陳灝

23 杜國榆

39 鄧子均

91 泰亞高

99 奧恩博

晉峰後備：

14 羅澔陽 [GK]

16 何國泉 [GK]

5 楊憲樂

11 紀思昊

17 何思哲

18 梁子鍵

28 邵昀俊

44 黃政德

72 翁嘉禧

75 周睿弘

80 班哲文

深水埗後備：

17 屠俊翹 [GK]

28 戴延匡 [GK]

4 簡兆威

8 尼高拉斯

10 劉浩霖

11 黃靖揚

13 鄧港桁

14 烏哲里

18 嚴啟華

19 黃天朗

41 梁星耀

62 諸榮祖

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（12日）頭場，由晉峰坐鎮青衣運動場迎戰深水埗。主場出擊的「粉紅兵團」，力爭在新帥艾斯達維回歸後開齋，而今季未嘗一勝的深水埗，為擺脫榜尾位置今場亦會放心一搏，搶分大戰一觸即發！（on.cc東網周六下午3時直播）

晉峰上場在「菁英盃」再負東方，是役重返聯賽戰線面對深水埗，總教練何信賢認為對手轉由郭嘉諾執教後，整體防守上更緊密，而球員速率及狀態亦有明顯改善，需要小心應付：「最基本要求唔好輸波，防守集中力要改善，另外相信埋門把握力會成勝負關鍵。」陣容上，中堅艾拔簡勞仍然有傷在身，未知能否趕及復出。

中場劉君正今季站穩正選，各項賽事上陣7次，然而他卻對自身表現不太滿意：「開季前希望可以分擔球隊嘅入球重任，但暫時仲未有進帳，希望我喺把握力方面可以做好啲，同埋要踢得進取啲。」球隊近況平平，包括一個月內遭東方「三殺」，「君正」承認感到洩氣，希望今場對深水埗可以重新出發，憑一場勝仗振奮士氣。

深水埗上周輪空下，主教練郭嘉諾認為有助自己透過日常訓練，提升球員凝聚力及隊內士氣。「嘉諾Sir」形容今場對晉峰為「五五波」，球隊將會精銳盡出，務求取得今季首勝：「睇番對手今季表現，有時係會踢到好波，但我比較熟悉佢哋踢法，一定要重點防守費利浦薩，同埋避免再喺比賽初段失波。」

隊長羅港威今季重返超聯，但作為陣中具經驗球員之一，他承認自身狀態，以及與隊友的默契仍未十足：「以前踢開隔離左右全部都係好強嘅隊友，嚟到依度變咗一班後生仔，自己一定吃力，同埋要時間磨合，大家都要互相幫助。」「港威」續指今場面對同級對手晉峰，目標全取3分，提醒隊友最重要是抱着想贏的決心。