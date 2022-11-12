港超聯　晉峰2比1挫10人深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（12日）展開第5輪爭奪，打頭陣有晉峰坐鎮青衣運動場迎戰深水埗。結果晉峰憑黃偉國和葉卓文，上下半場各入一球，以2比1擊敗完半場前就踢少1人的深水埗。

爭奪聯賽連勝的「粉紅兵團」，陣容僅作出一個調動，林駿杰復任正選門將位置，前線繼續有箭頭人物播磨浩謙，與黃偉國及費利浦薩組成進攻進攻三叉戟；深水埗有王子聰今季首次擔正，與一對中堅陳靜謙及史提芬等負責鎮守後防，鋒線派出泰亞高夥拍陳灝，隊長羅港威擔正先出任左閘。

深水埗開局較主動，沿兩邊發起多次攻勢，9分鐘，陳灝左路傳中，後上的陳靜謙頭槌攻門僅僅斜出。主隊晉峰站穩陣腳後開始發力，14分鐘，林樂勤禁區頂施射，僅僅柱邊出界。6分鐘後，費利浦薩底線附近傳中，遠柱無人看管的黃偉國輕鬆頂入，為晉峰先拔頭籌。

晉峰領先後繼續搶攻，23分鐘，曾仲楠接應角球頭槌攻門，未能命中目標。44分鐘，費利浦薩K角位起腳，又被王子聰一抱入懷。落後的深水埗，完半場前收到壞消息，奧恩博拉跌費利浦薩，被球證直接出示紅牌驅逐出場。

換邊後，陷入10人應戰苦況的深水埗嘗試反撲，50分鐘，泰亞高接應直線窄位起腳高出。3分鐘後，伍家揚擺脫出迎的王子聰後傳中，費利浦薩面對大好機會，射門竟然不中目標。人數佔優的晉峰，60分鐘靠一次角球成功拉開領先優勢，曾仲楠門前二傳，遠柱葉卓文加多腳入網。

兩球落後的深水埗未言放棄，67分鐘一次罰球攻勢，後備入替的尼高拉斯跳頂得手，為球隊攻入今季聯賽首個入球，兼扳回一城。80分鐘，晉峰角球攻勢，費利浦薩射門被王子聰撲出不遠，後備入替的何思哲補射，被鄧子均成功護空門。最終晉峰將2比1勝局保持到完場，成功擊敗深水埗，取得聯賽兩連勝。

晉峰主教練艾斯達維回歸後，首次帶領球隊贏波，這位西班牙教頭賽後認為今場勝仗非常重要：「我哋知道呢場波有幾重要，球隊今日嘅作戰心態好好，雖然到最尾都要受壓，但我哋對結果感滿意。」艾斯達維指出若不是下半場多次失機，球隊本可以斬獲更多入球，同時不忘大讚紀思昊及何思哲等後備球員的付出。

是役開局踢得主動的深水埗，因為完半場前有球員被逐，下半場要以10人應戰，主教練郭嘉諾對球證出示紅牌的判決無異議，認為球員面對費利浦薩時需要踢得更聰明。雖然最終難逃一敗，但深水埗下半場亦攻入今季聯賽第一個入球，「嘉諾Sir」形容球隊成功開齋，是向正確的方向邁進了一步：「我哋今日係預計有波入同有分落袋，但上半場就踢少個，球隊係會有一兩個球員突然間發揮跌咗，好多時佢哋都係防守球員，惟有繼續努力。」此外，前晉峰主教練鄧冠研今場出現在深水埗後備席，郭嘉諾透露已找來「鄧Sir」加入教練團，直言需要後者協助分擔教練工作。