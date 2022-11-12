港超聯 有陣！香港U23全力抵禦傑志來襲
2022年11月12日 17:00
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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（12日）尾場，香港U23於將軍澳運動場迎戰傑志。目前聯賽未打開勝利之門的香港U23，派出張俊軒，郭子堦及黃浩然3名超齡球員任正選，黎培基及鄧筵霑為林樂賢提供支援。傑志方面，王振鵬把守大門，吉爾吉斯斯坦外援沙根巴耶夫上演「地標戰」，查理史葛與基爾頓齊齊出擊，協助丹恩奴域攻堅。（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時直播）
香港U23正選：
1 龐焯熙［GK］
2 張俊軒
3 李樂謙
5 梁煒烽
6 李俊諺
8 鄧筵霑
11 郭子堦
15 黃浩然［C］
16 黎培基
19 林樂賢
22 陳潤潼
傑志正選：
1 王振鵬 ［GK］［C］
2 羅梓駿
4 查理史葛
7 明加索夫
9 丹恩奴域
10 基爾頓
11 沙根巴耶夫
15 羅拔圖
18 周緣德
22 賓紀文
28 鄭展龍
香港U23後備：
12 顏翱天 [GK]
25 雲天樂 [GK]
4 宋紘毅
7 袁世傑
9 何家智
10 羅曉聰
18 嚴啟倬
21 林智豐
23 何瀧浩
28 黎皚韜
傑志後備：
86 保羅 ［GK］
5 艾里奧
17 米基爾
19 黃洋
20 趙聡悟
24 顏卓彬
27 江展民
30 張廣然
66 曾以行
74 甘智健
77 費蘭度
99 潘沛軒