港超聯　有陣！香港U23全力抵禦傑志來襲

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（12日）尾場，香港U23於將軍澳運動場迎戰傑志。目前聯賽未打開勝利之門的香港U23，派出張俊軒，郭子堦及黃浩然3名超齡球員任正選，黎培基及鄧筵霑為林樂賢提供支援。傑志方面，王振鵬把守大門，吉爾吉斯斯坦外援沙根巴耶夫上演「地標戰」，查理史葛與基爾頓齊齊出擊，協助丹恩奴域攻堅。（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時直播）

香港U23正選：

1 龐焯熙［GK］

2 張俊軒

3 李樂謙

5 梁煒烽

6 李俊諺

8 鄧筵霑

11 郭子堦

15 黃浩然［C］

16 黎培基

19 林樂賢

22 陳潤潼

傑志正選：

1 王振鵬 ［GK］［C］

2 羅梓駿

4 查理史葛

7 明加索夫

9 丹恩奴域

10 基爾頓

11 沙根巴耶夫

15 羅拔圖

18 周緣德

22 賓紀文

28 鄭展龍

香港U23後備：

12 顏翱天 [GK]

25 雲天樂 [GK]

4 宋紘毅

7 袁世傑

9 何家智

10 羅曉聰

18 嚴啟倬

21 林智豐

23 何瀧浩

28 黎皚韜

傑志後備：

86 保羅 ［GK］

5 艾里奧

17 米基爾

19 黃洋

20 趙聡悟

24 顏卓彬

27 江展民

30 張廣然

66 曾以行

74 甘智健

77 費蘭度

99 潘沛軒