港超聯　有陣！香港U23全力抵禦傑志來襲

2022年11月12日 17:00
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    「中銀人壽香港超級聯賽」周六（12日）尾場，香港U23於將軍澳運動場迎戰傑志。目前聯賽未打開勝利之門的香港U23，派出張俊軒，郭子堦及黃浩然3名超齡球員任正選，黎培基及鄧筵霑為林樂賢提供支援。傑志方面，王振鵬把守大門，吉爾吉斯斯坦外援沙根巴耶夫上演「地標戰」，查理史葛與基爾頓齊齊出擊，協助丹恩奴域攻堅。（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時直播）
    香港U23正選：
    1 龐焯熙［GK］
    2 張俊軒
    3 李樂謙
    5 梁煒烽
    6 李俊諺
    8 鄧筵霑
    11 郭子堦
    15 黃浩然［C］
    16 黎培基
    19 林樂賢
    22 陳潤潼
    傑志正選：
    1 王振鵬 ［GK］［C］
    2 羅梓駿
    4 查理史葛
    7 明加索夫
    9 丹恩奴域
    10 基爾頓
    11 沙根巴耶夫
    15 羅拔圖
    18 周緣德
    22 賓紀文
    28 鄭展龍
    香港U23後備：
    12 顏翱天 [GK]
    25 雲天樂 [GK]
    4 宋紘毅
    7 袁世傑
    9 何家智
    10 羅曉聰
    18 嚴啟倬
    21 林智豐
    23 何瀧浩
    28 黎皚韜
    傑志後備：
    86 保羅 ［GK］
    5 艾里奧
    17 米基爾
    19 黃洋
    20 趙聡悟
    24 顏卓彬
    27 江展民
    30 張廣然
    66 曾以行
    74 甘智健
    77 費蘭度
    99 潘沛軒