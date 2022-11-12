港超聯　黃偉國望分擔費利浦薩入球重責

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（12日）頭場賽事，假青衣運動場主場出擊的晉峰，憑黃偉國及葉卓文的入球，以2比1擊敗深水埗，取得聯賽兩連勝。「數胡」一向依賴費利浦薩的「粉紅軍團」，今場靠兩位華人球員挺身而出贏得今場比賽，贏波功臣之一的「阿國」，賽後直言有必要負起入球重責，為進攻重心費利浦薩分擔壓力。

面對聯賽下游分子深水埗，晉峰今場開局一度與對手互有攻守，直至黃偉國上半場20分鐘接應費利浦薩傳送頭槌建功，才打破僵局，「阿國」承認能夠先開紀錄非常關鍵，亦對自己能夠把握入球機會感滿意：「自己嗰球頭槌處理得幾好，幫球隊攞到好嘅開局，之後踢得冇咁拘謹。」「阿國」相信於聯賽取得兩連勝，有助提升球隊氣氛，並認為今場勝仗，是為晉峰注入了強心針。

繼9月初聯賽首戰面對和富大埔一役之後，「阿國」今場再有斬獲，至今聯賽攻入2球，港超聯入球數僅次於頭號射手費利浦薩。「阿國」承認費利浦薩要肩負不少球隊入球重責，但認為包括自己在內的其他球員，都有能力為這位球隊進攻核心減輕負擔：「無可否認費利浦薩係我哋進攻重心，但其他前鋒、翼鋒或中場，好似Jordan（林樂勤）或Tiger（播磨浩謙）等其實都入到波，可以幫到佢手，等佢唔洗孭哂所有進攻責任。」