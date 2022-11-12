英超新舊豪門對決　紐卡素當頭起值捧

世盃下周開幕，今個周末英超進入世盃前最後一輪，將會如何發展？今季強勢崛起嘅紐卡素，現身處三甲位置，令英超再添一路雄師變成Big7，今輪主場火併哀兵車路士，肯定矚目。大家必須注意，一眾入選世盃大軍球星，會留力決賽周定係搏盡搶分？世盃當前，今輪戰況隨時意想不到！

上季獲沙特財團入主而成為富豪球會嘅紐卡素，今季穩紮穩打之下，憑實力進佔聯賽三甲，直逼前領球隊，至於車路士剛經歷聯賽2連敗，主帥樸達壓力沉重兼士氣低迷，紐卡素近3仗聯賽主場全勝，「喜鵲」讓平半嘅上盤博得過。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

紐卡素易主剛好一年，會方並未因為背後沙特財團財力雄厚就亂使錢擴軍，領隊艾迪侯域作風務實，佢將球隊由護級分子逐步調教，由原本護級分子提升變成有力爭入前4雄師。

球隊近期大爆發，聯賽近7仗6勝1和攻入20球僅失4球，已經成為捧場客恩物；米基爾阿米朗近7仗入7球，狀態火熱，而且球隊毋須應付歐洲賽，將力量聚焦在聯賽之上，每仗都值得重視。

車仔蜜月期後愈踢愈頹

車路士在樸達10月入主後曾有一段蜜月期，但隨着倒戈慘敗於白禮頓腳下而結束，上仗再以0比1不敵阿仙奴而吞下聯賽2連敗，並跌出前4位置。

成績下滑主要係球隊攻力下跌，近4仗2和2負僅入2球，兩位新加盟攻擊手奧巴美揚及史達寧入球率遠低於預期，今仗作客紐卡素難免受壓，再輸不足為奇。

英格蘭世盃名單中，雙方各有3人入選，包括紐卡素尼克普比、捷比亞、哥林威爾遜，以及車路士史達寧、美臣蒙特、干拿加歷查，佢哋表現如何，亦係球迷關注所在。