「香港環島大賽」‧不一樣的海上競賽

今年的環島賽終見海彍選手來港作賽，芬蘭海岸賽艇代表Jukka Haikonen (左) 及 Salla Haikonen (右) 以「父女檔」披甲上陣。 (香港遊艇會提供圖片)

由香港遊艇會主辦的「香港環島大賽」(環島賽)周六(12 日)於維港上演。有別於往年，今年的環島賽設「海岸賽艇」及「懸浮獨木舟」兩大項目，其中「海岸賽艇」錄得近150 位高手分成「女子」、「公開」及「混合」3大組別，共17隊競逐。「懸浮獨木舟」則有160位好手分成17隊作賽。

「海岸賽艇」項目參賽者起步設於銅鑼灣，而「懸浮獨木舟」的參賽者起步則設於中途島對出海域。海岸賽艇參賽者在銅鑼灣起步，順時針沿海岸線到鶴咀、石澳、赤柱、經過香港仔、數碼港、中環碼頭及灣仔，最後再回到銅鑼灣衝綫。

至於懸浮獨木舟參賽者比賽路線則在中途島起步，經過鴨脷洲、西環、銅鑼灣、北角、柴灣、石澳、赤柱再回到中途島作結。兩個項目的賽道均全長 45 公里，被喻為「海上馬拉松」。

今年的賽事焦點落在海岸賽艇項目的「混合組雙人雙槳艇」組別身上。自2019新型冠肺炎肆虐以來，國際隊伍幾近絕跡環島賽。隨着政府早前宣佈放寬抵港旅客的檢疫安排至「0+3」，今年的環島賽終見芬蘭代表隊來港作賽。芬蘭海岸賽艇代表 Jukka Haikonen 及 Salla Haikonen 以「父女檔」披甲上陣，2人早於11月3日抵港，希望把握時間熟習維港的水流和風向。他們於周六(12日)早上8時45分開賽，最終以4小時40分1秒完成賽事，比預期約6小時的完成時間早個多小時完成，勇奪亞軍。賽後兩人表示在維港「扒艇」感覺特別，能以不一樣的角度看城市中的海港，感覺份外不同。

整個賽道最難「扒」的一段，無疑是石澳一帶，因該處風高浪急，要「捱過」該段賽道，需要極大的體力及耐力。最後，Jukka視這次比賽的經歷，作為女兒Salla的20歲生日禮物。

懸浮獨木舟方面，參賽隊伍主要來自本地不同的划槳運動體育會，香港遊艇會派出的隊伍出戰混合組別輕量級艇，以4小時02分29秒完成賽事，榮膺組別冠軍。