港超聯　港會主場首演惡鬥理文

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周日(13日)「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，有港會今季首次地頭出擊，於香港足球會足球場迎戰理文。港會要保持聯賽不敗金身，今場誓要充分發揮主場優勢，且看一班理文中、前場進攻好手，能否克服作客種種不利因素，合演一場精彩的港超聯前列大戰。（on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會上場「菁英盃」戰至最後一刻，才僅敗予冠忠南區，主教練東尼咸美頓（Tony）認為全隊發揮理想，又特別點名年僅16歲、初次上陣的周子謙表現出色。本季港超首次於香港足球會足球場舉行，Tony對主場出擊感興奮，但預計球隊勢必遇上重重難關：「理文係香港其中一支最強嘅球隊，所以我哋今場會面對好大困難，但球員會欣然面對挑戰。」

球隊前鋒里奧對球隊開季以來的成績感到驕傲，強調他們仍要繼續努力，嘗試取得進步。談到球隊將對上理文，里奧謂對方球員質素及經驗兼備，必須要努力應戰：「同理文嘅比賽總係好難踢，因為佢哋嘅球員能力出眾，經驗豐富，唔少球員都合作好耐。所以我哋要一齊努力，喺比賽入面保持專注。」里奧又盼望球隊能夠冷靜把握機會，力爭好成績。

早前於聯賽勇挫傑志的理文，上場於「菁英盃」不敵冠忠南區，主教練陳曉明相信失利對球隊士氣影響不大。今場病愈復出的「曉明Sir」，會帶領球隊今季首次面對港會，他承認比賽場地會是球隊要應付的一大考驗：「港會主場係咁多個球場中最細，仿真草場亦都偏硬，點樣可以克服場地上嘅限制，係呢場波嘅關鍵。」軍情方面，馮慶燁因傷繼續倦勤，好消息是今場有徐宏傑刑滿復出。

早前傷愈復出的西班牙中堅荷西安祖，近兩仗都有份為「黃黑軍團」披甲，他表示自己正逐漸重拾比賽感覺：「我嘅表現仲有唔少改善空間，包括比賽狀態、球感同埋與隊友嘅默契。」他強調理文要盡力避免失分，並透露已對港會的高空攻勢有所準備，對於今場取勝關鍵，他認為在於球隊能否將控球優勢發揮到極致，以牽制對手靠反擊偷襲。

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1費查

後衞：18積施利 88菲杜化 4杜國樑 20蕭嘉明

中場：17汪雙財 8喜比特 16溫俊 19李小恆

前鋒：26里奧 25基奧

理文

門將：88袁皓俊

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 14荷西安祖 4立花稜也

中場：26黃俊皓 16顏樂楓 33迪高

前鋒：8艾華頓 9洛迪古斯 91基華尼頓