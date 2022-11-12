港超聯　傑志7球炒起香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（12日）尾場，香港U23於將軍澳運動場迎戰傑志，最終下半場一舉射入6球的「藍鳥」，以7比0大勝。

目前聯賽未打開勝利之門的香港U23，派出張俊軒，郭子堦及黃浩然3名超齡球員任正選，黎培基及鄧筵霑為林樂賢提供支援。傑志方面，王振鵬把守大門，吉爾吉斯斯坦外援沙根巴耶夫上演「地標戰」，查理史葛與基爾頓齊齊出擊，協助丹恩奴域攻堅。

「藍鳥」開賽後即採取主動，丹恩奴域起腳，被龐焯熙救出，香港U23於20分鐘一次突擊機會，鄧筵霑右路推進送出直線，陳潤潼黎上射門僅中網側，18分鐘後，明加索夫頭槌攻門，未能頂破龐焯熙十指關。及後傑志不斷利用小組入滲及傳中等，嘗試撕破對手後防，直到上半場補時階段，傑志終於憑賓紀文接應右邊傳中門前射入，協助球隊上半場領先1球。

傑志換邊後隨即換入米基爾及費蘭度，並於6分鐘內連入4球，先到53分鐘，香港U23球員頭槌解圍落丹恩奴域腳下，後者立即射成2比0。「藍鳥」隨後未肯收手，55分鐘，羅梓駿送入禁區，「黑山伊巴」橫傳予米基爾建功，之後丹恩奴域再分別於57及59分鐘取得入球，令球隊領先5比0兼大演帽子戲法。

67分鐘，傑志左路傳中，賓紀文後柱攻門高出，8分鐘後，丹恩奴域禁區頂附近向前一篤，米基爾門前射成6比0，1分鐘後，後備入替的潘沛軒右邊落底傳中，明加索夫頂成7比0。85分鐘，羅拔圖推上前場後傳予明加索夫，不過這名球員的射門就被龐焯熙救出。最終傑志大勝7球完場。

香港U23主教練司徒文俊認為，對手於下半場加快節奏，並換入數名常規正選後，球隊未能跟上對手步調，以致在下半場短時間內失球連連，但「司徒Sir」認為球員已踢出賽前部署：「至少班後生仔踢出賽前部署，喺防守方面做足功夫。其實球隊喺之前啲比賽好早就失波，今場到上半場尾段先失守，雖然都有少少失望，但球隊整體都執行到制定嘅戰術。」

傑志總監兼主教練朱志光認為對手防守不俗，但及後球隊耐心控制戰局，取得幾個入球後便順利取勝。「朱Sir」又指「藍鳥」已有準備部份對手會以較防守的風格應戰：「其實我哋練波嘅時候，都預咗有啲對手會縮得好後，依家球隊已經知道用咩方法撕破防守。」他也透露新外援沙根巴耶夫剛剛復出，現階段會給予時間，讓該名球員提升狀態。