東尼省兩粒　賓福特破藍月跨季主場不敗紀錄

周六（12日）晚英超頭場，「蜜蜂仔」賓福特憑住艾雲東尼一吐烏氣省兩粒，爆大冷作客以2比1擊敗曼城，令「藍月亮」今季聯賽第2度輸波之餘，亦打破佢哋跨季13仗聯賽主場不敗紀錄，隨時益咗榜首阿仙奴。

曼城上周中英聯盃贏車仔之役收起艾寧夏蘭特，呢位王牌今仗復任正選，並有貝拿度施華、菲爾科頓及奇雲迪布尼支援，但點估到賽前喺今季作客聯賽未贏過嘅賓福特，一開波竟然反客為主，在麥比奧莫及艾雲東尼錯失良機後，喺16分鐘門將大衞拉耶於後場開出死球，賓美頭槌二傳畀艾雲東尼近門頂入，先開紀錄，呢位啱啱落選英格蘭世盃大軍嘅箭頭一吐烏氣。「藍月亮」之後兩次對方喺禁區疑似手球及犯規卻未獲12碼，去到完半場前迪布尼開出右路角球，菲爾科頓起左腳怒射掛網扳平。

易邊後曼城繼續狂攻，不過中堅拿樸迪頭部受傷擾攘咗一段時間，好彩呢位鐵衞冇事可紮住上，之後夏蘭特回傳畀根度簡射高最具威脅，而今仗刑滿復出嘅祖奧簡斯路遠射被大衞拉耶撲出，最慘係去到補時階段，仲畀艾雲東尼整多粒，最終爆大冷輸波收場，亦係曼城跨季近13仗聯賽主場取得12勝1和後，首度主場落敗。