首節打出20：0　港隊大勝新加坡闖次輪

香港籃球隊周六（12日）在亞洲盃外圍賽預賽對新加坡，打出漂亮一仗，首節以20：0「零封」對手，全場大勝74：50，以1勝1負晉級次輪之餘，繼2017年東亞錦標賽擊敗澳門後，取得FIBA賽事首勝。

亞洲盃外圍賽預賽分成4組，每組前3名晉級次輪。因C組的柬埔寨退賽，餘下3隊香港、關島和新加坡已提前晉級。不過，首輪賽果帶入次輪計算，故勝負依然關鍵。

港隊上場以64：67憾負關島，面對平均身高僅1米89的新加坡，明顯打得更放，頻頻鏟入禁區，又積極衝搶籃板，雖然失誤頗多，但對手手感冰冷，首節21投0中遭「零封」。港隊挾著20：0的誇張比數，愈打愈勇，鄧志恒、蔡再懃和連浩駿射入三分。即使新加坡「破蛋」，但Terry Lua與連浩駿爭球弄傷肩膀，須用擔架抬走，半場落後19：42。

換邊後，港隊未有手軟，除了受傷缺陣的陳兆榮，其餘11人均有得分，大勝74：50。蔡再懃13投8中，攻入全場最高的20分，胡卓斌和葉耀邦各得8分，新丁卜聿揚亦有7分10籃板3封阻。

這是2017年東亞錦標賽後，港隊在FIBA賽事首勝。當時蔡再懃、陳兆榮和連浩駿亦在陣中，以96：81擊敗澳門。「好感動，大家很久沒贏過國際賽了，今次又是年輕班底。」蔡再懃說。缺少惠龍兒、李琪等老大哥，經驗稍遜，但拼勁搭夠：「經過第一場失利，大家今場好認真，好想贏，第一節就打出高強度防守。雖然最後年輕球員出場，有少少甩漏，但已算交足功課。好興奮！」

香港、關島和新加坡晉級後，會與D組前3名合併為F組，於明年2月角逐東亞區4個亞洲盃外圍賽名額。挾1勝1負的港隊，屆時只須與未曾交手的D組球隊對賽。蔡再懃期望港隊強陣出擊，力爭出線。