阿仙奴贏狼隊帶出5分　膺聖誕冠軍有運行？

周日(13日)凌晨英超大戰，「1哥」阿仙奴作客2比0擊敗狼隊，喺進入世界盃休戰期前，將榜首優勢增加至5分，鎖定成為英超「聖誕冠軍」。睇番英超近11季坐榜首過聖誕嘅球隊，有8隊最後順利捧盃，阿仙奴今季可能有運行！

趁住曼城主場輸波，阿仙奴今場強陣爭勝，不過上半場受制於狼隊嘅密集防守，兩隊半場冇任何中龍射門下悶和0比0。換邊後阿仙奴發力，55分鐘馬田奧迪加特接應法比奧韋拉傳中近門射入，呢位挪威中場75分鐘再喺禁區亂軍中建功，梅開二度帶領阿仙奴贏2比0。

阿仙奴14場聯賽拎到12勝，5分領先次席曼城，英超踢埋今輪就會讓路世界盃，要到拆禮物日先至復賽，意味阿仙奴喺英超史上第3次成為「聖誕冠軍」。數據顯示，對上10次聖誕冠軍有7次贏到最後，包括曼聯(12/13)、車路士(14/15)、李斯特城(15/16)、車路士(16/17)、曼城(17/18)、利物浦(19/20)、曼城(21/22)；3次失落冠軍嘅都係利物浦。

阿仙奴領隊阿迪達賽後絕口不提爭標機會，只係想繼續帶領球隊進步：「我哋嘅排名同贏波次數已經超出大家預期，但我更加關注球隊內部嘅發展，專注喺每場比賽嘅進步。我哋只要做好每一日嘅工作，就會有更大機會進步同達成目標。」