【有片】拜仁新星100戰創紀錄　德國爭世盃秘密武器

周日(13日)凌晨德甲，拜仁慕尼黑作客以2比0擊敗史浩克04，19歲天才新星穆斯亞拿第100次為拜仁上陣，成為球隊史上首位U19百戰球員，並貢獻2次助攻。

呢位進攻中場今季各項賽事上陣22場，已經射入12球及10次助攻，獲德國名宿馬圖斯大讚佢似美斯，可以喺今屆世界盃大放光芒。

穆斯亞拿今場送出2次妙傳，先係38分鐘後腳彈畀基拿比射入，跟住下半場初段，佢盤球突破後，橫傳畀祖普莫亭射成2比0。祖普莫亭近9場比賽有8場取得入球，今季已經有11球進帳及3次助攻，拜仁各項賽事獲得10連勝。

雖然穆斯亞拿今場冇波入，但作出2次助攻之後，令佢今季入波及助攻達到「雙雙」，對於1位19歲球員而言，實在非常難得，賽後馬圖斯大讚呢位德國國腳：「穆斯亞拿同美斯非常相似，表現就好似荷里活電影一樣，拜仁絕對唔可以放走佢，佢值2.5億歐元。」穆斯亞拿有份入選德國出戰今屆世界盃大軍名單，成為球隊爭冠重要本錢。

至於今場入1球嘅另一位德國國腳基拿比亦取得「雙雙」，今季各項賽事上陣23場，射入10球及10次助攻，德國隊有呢2位猛將助陣，今屆世界盃好有睇頭。