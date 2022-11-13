梁兆華宣布離開南華　感謝球隊上下照顧

小前鋒梁兆華周日（13日）在Instagram宣布離開效力7年的「紅軍」，惟未有透露去向：「以前真的想過穿著這件球衣退役，但天下無不散之筵席，相信這段時間會是我人生最難忘的經歷。」

梁兆華憶述17歲起到南華跟操，21歲正式落名，效力5季期間，曾奪得4座聯賽冠軍，經歷兩季全勝和跨季28連勝：「這11年間，由幫一班大哥執波，到自己有機會出場，到真正作為主力，有好多不同經歷。試過全勝，試過被人反勝，試過什麼叫真正職業練習『一星期11課』，所有經歷都像昨日發生般。」

他指南華球員鬥心強，「鬥波輸了會生氣，不和對方說話」，但大家目標一致，感情非常好。他感謝球隊上下的照顧，又特別提到隊友余理洋：「他當年嫌我差，不和我一組，令我有動力追他的腳步。每一次晨操剩下的時間，或者練波前的時間，他都和我1on1，教我好多技巧，絕對是一個影響我好深的人。」

今年6月甲一停賽期間，南華主力惠龍兒和楊兒相繼離隊，加盟東亞超級聯賽（EASL）的灣區翼龍。梁兆華表示一早得知班主洪游奕離隊決定，亦有其他選擇，但想「好頭好尾」，慶幸最後蟬聯聯賽冠軍，有個美好結局。

一眾隊友紛紛留言，余理洋開玩笑道：「永遠是我的兄弟！會想念我們每次練習的對決。你總對我講垃圾話，想激怒我，但老實說，兆華，I don’t care！」前隊友惠龍兒寫道：「為你自豪，你今季做得好好，好期待你人生下一頁。」